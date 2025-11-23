22°
Domingo 23 de Noviembre de 2025
23 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Provincia puso en funcionamiento un servicio de curaciones de heridas avanzadas en el hospital de Rada Tilly

El objetivo es brindarle al paciente atención primaria de la salud, diagnóstico temprano y acompañamiento a quienes conviven con la diabetes.
Por Redacción Red43

Con la premisa de fortalecer el primer nivel de atención y mejorar la calidad de vida de los chubutenses, el Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres a través del Hospital de Rada Tilly que depende de la Secretaría de Salud, puso en funcionamiento el primer Servicio de Curaciones de Heridas Avanzadas en el Hospital de Rada Tilly.

 

La habilitación del servicio coincidió con el Día Mundial de la Diabetes, conmemorado el pasado 14 de noviembre, apuntando a reforzar la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento de quienes conviven con la enfermedad.

 

“El objetivo es visibilizar una afección crónica que puede aparecer en todas las edades y que, sin controles adecuados, deriva en complicaciones graves en órganos centrales como el corazón, los riñones, los ojos o los nervios”, explicaron desde el Hospital Rural de Rada Tilly.

 

“Un logro en equipo”

 

La directora del Hospital de Rada Tilly, Maruja Ponce, remarcó “la importancia de incorporar este servicio de curaciones específicas, ya que “era un pedido de la comunidad y logramos conseguir el espacio y el profesional”.

 

Calidad de vida

 

“En el Hospital de Rada Tilly tendremos un sector específico para este servicio en el cual evaluaremos al paciente y haremos la derivación como corresponde” detalló la enfermera Alba Schulz, mencionando que “el servicio incluye curaciones de úlceras, heridas, laceración y todo tipo de agresión hacia la piel”.

 

Informó además que “estará habilitado los días lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 horas”, remarcando que “el objetivo es darle una mejor calidad de vida al paciente diabético con nuevos productos y avance en técnicas de curaciones”.

 

 

R.G.

 

