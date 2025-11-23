Monteoliva y Presti asumirán Seguridad y Defensa tras la salida de Bullrich y Petri

El Gobierno nacional oficializó que Patricia Bullrich y Luis Petri dejarán los ministerios de Seguridad y Defensa, respectivamente, para asumir sus bancas legislativas el próximo 10 de diciembre. En su lugar, la conducción quedará en manos de figuras ya integradas a las estructuras actuales.

Alejandra Monteoliva será la nueva responsable del Ministerio de Seguridad. Con 55 años y un rol clave como secretaria de Seguridad, es considerada la funcionaria de mayor confianza de Bullrich y quien actuó como su segunda al mando.

En Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, reemplazará a Petri. Desde la Oficina del Presidente remarcaron que ambas designaciones sostienen la orientación vigente.

R.G.