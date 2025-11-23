Chubut potencia el comercio exterior con una nueva línea de contenedores

En línea con las políticas de impulso productivo y portuario que lleva adelante la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) confirmó la puesta en marcha de una nueva frecuencia de transporte marítimo que fortalecerá la conectividad logística de la región.

Tras un acuerdo alcanzado con la empresa Patagonia Shipping Lines (PSL), en los próximos días estará arribando al Muelle Almirante Storni el buque portacontenedores Argentino II, que iniciará una operatoria regular cada 15 días dentro del corredor marítimo que une los puertos de La Plata y Ushuaia. Esta nueva conexión apunta a ampliar las oportunidades para exportadores e importadores, mejorar los tiempos de tránsito y contribuir a la reducción de los costos logísticos.

“Esta frecuencia que incorporamos representa un avance significativo para la Provincia y es resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo la conectividad para posicionar a Chubut como un hub logístico clave en el país”, destacó el titular de la APPM, Joaquín Aristarain.

El Argentino II, construido en 2002, cuenta con una capacidad nominal de 1.054 TEUs, dispone de 104 conexiones reefer para carga refrigerada y está equipado con dos grúas de 40 toneladas SWL. Con bandera argentina, 147 metros de eslora y una tripulación de 20 personas, está preparado para operar carga seca y refrigerada de acuerdo con las necesidades de los productores regionales.

La iniciativa se potencia con la articulación conjunta con las empresas de logística ONE y MSC, dos líneas marítimas internacionales que brindarán la conexión global para la carga, asegurando la vinculación directa con los principales mercados del mundo.

Impacto económico

La incorporación de esta frecuencia quincenal representa un beneficio directo para la actividad productiva de la región, tanto por el impulso al comercio exterior como por la posibilidad de desarrollar nuevos servicios de cabotaje entre puertos argentinos. A su vez, el incremento de actividad prevista en el Muelle Almirante Storni generará mayor movimiento operativo y un impacto económico positivo en la comunidad local.