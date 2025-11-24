22°
Esquel, Argentina
Lunes 24 de Noviembre de 2025
Esquel
24 de Noviembre de 2025
Esquel: se realizó la 2° Gran Peña Folclórica Municipal

El sábado por la noche en el Gimnasio Municipal, se realizó una jornada colmada de música, danza y encuentro comunitario. 
El sábado por la noche en el Gimnasio Municipal, se realizó una jornada colmada de música, danza y encuentro comunitario. 

 

 

El espacio se convirtió en una fiesta, con familias y grupos de amigos que no solo acompañaron los espectáculos, sino que también se animaron a bailar y llenar la pista de folclore. 

 

 

Sobre el escenario se presentaron artistas de primer nivel, entre ellos Yamila Cafrune, Pachi Herrera, Daniela Azás, Quebracho y Agustín Acuipil, quienes ofrecieron shows de gran calidad que fueron ampliamente celebrados por el público.

 

 

El intendente Matías Taccetta participó del evento y destacó la importancia de generar estos espacios que permiten el encuentro entre vecinos y la posibilidad de disfrutar de espectáculos en vivo. Además, remarcó el valor de seguir consolidando propuestas culturales que fortalecen la identidad de la ciudad.

 

 

La organización del evento fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo, que llevaron adelante esta segunda edición con una gran planificación y trabajo.

 

