22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 24 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad chubut gobierno
24 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Provincia repara una zona crítica de la Ruta Provincial N°12

El objetivo de los trabajos que lleva adelante la Administración de Vialidad Provincial es elevar la calzada y colocar alcantarillas entre Paso de Indios y Paso del Sapo. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La gestión del gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, continúa trabajando en las distintas rutas provinciales para garantizar la circulación en todos los puntos de la provincia.

 

 

En el marco de esa política, personal de la Administración de Vialidad Provincial (AVP) realiza tareas de enripiado que permiten la elevación de la calzada de la ruta provincial N°12 que une Paso de Indios con la localidad de Paso del Sapo.

 

 

Se trata de un sector donde los cauces naturales del agua de lluvia deterioran paulatinamente la ruta y en ocasiones generan el corte de la circulación vehicular, es por eso que era necesario realizar trabajos que brinden una solución definitiva.

 

 

*Detalles de la obra*

 

 

Es una obra que puntualmente beneficiará a los pobladores de Cerro Cóndor dado que el principal punto crítico se produce a la altura del kilómetro 55 y es allí donde se redoblaron los esfuerzos.

 

 

Específicamente, se colocan alcantarillas para “guiar” el cauce del agua por debajo de la ruta y de esta manera evitar que se vea afectado el tránsito.

 

 

Los trabajos finalizarán los próximos días, dejando el tramo en óptimas condiciones de cara a la temporada estival, sobre todo, teniendo en cuenta que es una arteria frecuentada por vecinos y turistas que disfrutan de los paisajes naturales que ofrece esta ruta en prácticamente toda su extensión.  

 

 

Las tareas cuentan con la participación de cerca de veinte trabajadores con un movimiento significativo de maquinaria que incluye cinco camiones volcadores, dos pala cargadoras, una retroexcavadora, una topadora, una motoniveladora y tres camionetas de apoyo.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta amarilla por altas temperaturas en nuestra región
2
 El fin de semana "más exitoso de la historia"
3
 La CAI retuvo la Copa Challenger en el Torneo Sanmartinianito de Fútbol Infantil
4
 El Gobierno entregó equipamiento tecnológico para fortalecer la Formación Profesional en la región cordillerana
5
 Los riesgos de tomar agua de la canilla en Buenos Aires
1
 Proyecto Innovador en la Comarca Andina: Máquina Aspiradora de Tucuras
2
 Luque y Frías juran el 3 de diciembre como diputados
3
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
4
 Alicia Vallejos QEPD
5
 Olimpíadas de Física: primer premio para alumno de la Politécnica
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -