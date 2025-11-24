22°
Esquel, Argentina
Lunes 24 de Noviembre de 2025
24 de Noviembre de 2025
Continuará la alerta climática amarilla para mañana martes

Las zonas de los departamentos Cushamen, Futaleufú, Tehuelches, Languiñeo y Río Senguer serán afectadas por altas temperaturas, las cuales pueden tener un efecto leve a moderado en la salud. 
La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informa sobre la zona de cobertura del alerta amarilla por altas temperaturas, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional prevista para el martes 25 de noviembre.

 

Las zonas de los departamentos Cushamen, Futaleufú, Tehuelches, Languiñeo y Río Senguer serán afectadas por altas temperaturas, las cuales pueden tener un efecto leve a moderado en la salud. 

 

En lo que respecta a Esquel, la temperatura volverá a alcanzar la máxima de 29 grados en horas de la tarde, por cuarto día consecutivo.

 

 Comuníquese con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

 

