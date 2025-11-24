22°
Esquel, Argentina
Martes 25 de Noviembre de 2025
24 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Atención: interrupción del tránsito en Trevelin este martes

Se debe al acto 140° aniversario de la llegada de Fontana y los rifleros. Los detalles.
Escuchar esta nota

 

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, a través de la Secretaría de Bromatología, Inspección, Higiene y Tránsito, informa el OPERATIVO DE SEGURIDAD previsto para el día martes 25 de noviembre del corriente.

 

 

Los cortes de las arterias comenzarán a desarrollarse a partir de las 07:15 horas. Se hace saber a la comunidad que la interrupción temporal de la vía pública es efectuada en aras de proteger la integridad física de los participantes como de los concurrentes, por lo que la remoción, desplazamiento, alteración, destrucción, sustitución, ocultamiento, inutilización, o cualquier tipo de intervención sobre elementos de corte o señalización vial —tales como conos, cintas, vallas, estructuras, cartelería u otros dispositivos— dispuestos por el Área de Tránsito y Seguridad Vial y/o fuerzas de seguridad, constituye una transgresión a la Ordenanza Municipal Nro. 2.476/25, artículo 4. 

 

Colabore con su seguridad y la de terceros. 

 

 

INGRESO ÚNICO DE MONTADOS A CABALLO: Acceder desde Av. Raúl Ricardo Alfonsín y/o Beatriz Williams a calle John Daniel Evans. Tomar posición desde mitad de cuadra de J. D. Evans hacia Ap Iwan. 

 

INGRESO ÚNICO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES: Acceder desde calle Sarmiento a John Daniel Evans. Posteriormente tomar posición en Av. San Martín (sentido norte). 

 

Si vas a participar del desfile o a utilizar el transporte público de pasajeros, chequeá toda la información.

 

SL

 

