Termina el fin de semana largo, pero continúa el calor en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un nuevo día caluroso en Esquel.

Tras los 29 grados alcanzado el día lunes, y la continuidad de la alerta amarilla por altas temperaturas, hoy martes 25 de noviembre tendremos una máxima similar.

La mañana de martes tendrá una temperatura mínima de 9 grados y una máxima que llegará rápidamente al mediodía a los 29 grados.

La sorpresa llega en la noche, ya que habrá al rededor de 20 grados hasta las primeras horas del miércoles. Las frazadas ya reclaman su lugar en el placard.

SL