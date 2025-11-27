13°
Jueves 27 de Noviembre de 2025
SOEME rechaza la oferta paritaria y presenta una contra propuesta

Piden un aumento del 5% en noviembre y un bono para el personal contratado, a modo de aguinaldo.
El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME y ZO) llevó adelante este miércoles por la tarde una asamblea general en su sede gremial, con la participación de trabajadores municipales y bajo la conducción del secretario general, Antonio Osorio.

 

Durante el encuentro se analizó la propuesta presentada por el Ejecutivo Municipal, que consiste en un incremento salarial del 5% dividido en dos tramos: 2,5% en noviembre y 2,5% en enero. La oferta fue sometida a debate y recibió fuertes cuestionamientos por parte de los trabajadores. 

 

Uno de los temas que surgió reiteradamente a lo largo de la asamblea fue la crítica situación habitacional que atraviesan los trabajadores municipales. Según plantearon, la mayoría se encuentra alquilando y destinando gran parte de sus ingresos al pago de alquileres que se actualizan de manera constante, lo que genera un fuerte impacto en la economía familiar.
En ese contexto, Osorio expresó su preocupación por la falta de una política activa de viviendas. 

 

Tras el intercambio de opiniones, la asamblea resolvió por amplia mayoría rechazar la propuesta del Ejecutivo. Como contraoferta, los trabajadores acordaron solicitar un aumento del 5% en noviembre y un bono para el personal contratado, a modo de aguinaldo.

 

