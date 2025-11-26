Operativo de emergencia tras vuelco de un camión en la Ruta 40

Un accidente vehicular ocurrido esta tarde en la Ruta Nacional 40 generó la interrupción momentánea del tránsito en el tramo que conecta Esquel con Leleque. El incidente se produjo en las cercanías del puente Arroyo Madera y fue protagonizado por un camión de origen chileno.

Detalles del Accidente y Despeje de la Calzada

El vuelco del vehículo pesado provocó que este quedara obstruyendo parte de la calzada, lo que llevó a la interrupción momentánea de la circulación.

En el lugar del siniestro se desplegó un operativo coordinado que incluyó la intervención de múltiples organismos. El personal de Vialidad Nacional se encuentra trabajando para realizar las tareas de despeje necesarias para liberar por completo la traza.

Operativo de Emergencia y Estado del Conductor

En el sitio del vuelco, cerca del arroyo Madera, asistió personal de la Policía de la Provincia, Policía Científica y Gendarmería Nacional para llevar a cabo las diligencias y el control del tránsito. También participaron Bomberos Voluntarios de Esquel.

Una unidad de ambulancia del Hospital Zonal de Esquel acudió al lugar para brindar atención médica. Se informó que el chofer del camión presentó lesiones leves.

El tránsito permanece interrumpido hasta que finalicen los trabajos de despeje por parte de Vialidad Nacional.





​​​​​​​La noticia se mantiene en desarrollo...T.B