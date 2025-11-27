22°
27 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Talleres municipales TAMFI y TAMFOC cierran el año con muestras en Esquel

Además de la presentación central en el Auditorio el 1 de diciembre, habrá intervenciones gratuitas en Badén, Los Sauces y la Biblioteca Tolkeyen. Las actividades buscan "generar redes en los barrios y acercar la cultura y el arte a todos".
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Los talleres municipales TAMFI y TAMFOC llegan a su fin de ciclo con una serie de actividades y muestras que buscan dar a conocer el trabajo realizado durante el año y acercar a la comunidad a la diversidad artística que se desarrolla en Esquel.

 

Sonia Baliente, subsecretaria de Turismo de la Municipalidad, explicó que el cierre incluirá presentaciones en el Auditorio Municipal y en distintas sedes vecinales, destacando la importancia de que los vecinos conozcan y participen de los talleres. “Invitamos a la comunidad a acercarse y a conocer el trabajo que se realiza durante todo el año. La idea es que cada vez más personas se sumen en el futuro”, señaló Baliente.

 

Sol Ibaldi, coordinadora de los talleres, detalló que la muestra se realizará el lunes 1 de diciembre a partir de las 18 horas en el auditorio, con entrada libre y gratuita, y que incluirá tanto exposiciones estáticas de artes visuales y textiles como espectáculos escénicos de danza, circo, música y canto. “Durante el año asistieron entre 250 y 300 personas a los talleres”, indicó.

 

Además, el cierre de ciclo se extenderá a la comunidad con intervenciones en distintos espacios vecinales. Rubén Pasalacqua, coordinador de los talleres, destacó que el 6 de diciembre habrá actividades en la sede del barrio Badén con talleres y propuestas abiertas; el 12 de diciembre se realizarán talleres en la Biblioteca Tolkeyen, y el 14 de diciembre en el barrio Los Sauces se desarrollará un “playonazo”, combinando feria, escenario comunitario y talleres de circo, textil y danza. “Queremos generar redes en los barrios y acercar la cultura y el arte a todos”, aseguró Pasalacqua.

 

Por último, se recordó que ya están en marcha los talleres de verano y la convocatoria para el ciclo 2026, incentivando a quienes quieran sumarse a participar de las actividades y seguir fortaleciendo la propuesta cultural de la ciudad.

T.B

 

