Impulsan un proyecto para legalizar la eutanasia en Argentina

Tras la reciente aprobación de la ley de eutanasia en Uruguay, que lo convirtió en el primer país sudamericano en regular la muerte asistida, el debate llegó con fuerza a la Argentina. El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto para incorporar el acceso a la eutanasia al marco legal local, con la intención de que la discusión legislativa se abra desde el inicio de las sesiones ordinarias de 2026.

Actualmente, el país cuenta con la Ley 26.742 —que modificó la normativa vigente sobre derechos del paciente— y que contempla la llamada “muerte digna”. Esta norma permite a las personas rechazar procedimientos que prolonguen artificialmente la vida en el contexto de una enfermedad irreversible, aunque esa decisión derive en el fallecimiento. Sin embargo, no habilita la intervención activa de un profesional para poner fin a la vida.

El proyecto impulsado por el diputado mendocino Lisandro Nieri, acompañado por firmas del mismo bloque, propone un cambio histórico al plantear que los pacientes con padecimientos graves, terminales o permanentes puedan solicitar ayuda médica para morir, siempre bajo regulaciones estrictas. La propuesta incluye la obligación del consentimiento informado, la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento y la cobertura total de la práctica por parte de los sistemas público y privado de salud.

Además, prevé sanciones para quienes obstaculicen indebida o arbitrariamente el acceso a la eutanasia, buscando garantizar el derecho de quienes cumplan con los requisitos médicos y legales establecidos.

La iniciativa llega en un contexto regional marcado por el avance uruguayo. En octubre de 2025, ese país no solo legalizó la muerte asistida, sino que la reguló mediante una ley aprobada en el Parlamento, a diferencia de otros casos latinoamericanos. En Colombia, por ejemplo, el derecho existe desde 1997, pero fue habilitado mediante fallos judiciales de la Corte Constitucional y luego incorporado parcialmente a la normativa sanitaria sin una ley votada en el Congreso.

Con este proyecto, la UCR retoma un debate que lleva años sin resolución en Argentina y busca instalarlo nuevamente en la agenda legislativa, en medio de un escenario regional que comienza a avanzar hacia la regulación plena de la eutanasia.

