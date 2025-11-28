Torres y Gómez trazan la hoja de ruta para 2026

En el marco de las reuniones que el gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, lleva adelante con intendentes de las distintas localidades de la provincia, el mandatario se reunió con el jefe comunal de Gobernador Costa, Miguel Gómez, este jueves por la tarde en la Casa de Gobierno. Este encuentro forma parte de una ronda de diálogo con los jefes comunales, que previamente incluyó a Miguel Mongilardi de Alto Río Senguer y a Claudia Loyola de Camarones.

Agenda de desarrollo y obras clave

El principal objetivo de la reunión fue realizar un balance de las distintas gestiones y acciones desarrolladas de manera mancomunada entre la Provincia y el municipio durante el año en curso, así como planificar la agenda conjunta para el 2026. Un punto central de la conversación fue el análisis exhaustivo de las obras de infraestructura contempladas para Gobernador Costa en el próximo Presupuesto provincial.

Fuentes cercanas al encuentro indicaron que se revisaron proyectos estratégicos en materia de servicios públicos, como mejoras en la red de agua potable y la optimización del suministro eléctrico, fundamentales para el crecimiento sostenido de la localidad. También se abordaron planes de desarrollo vial y la necesidad de financiamiento para proyectos de vivienda social. El gobernador Torres hizo hincapié en la importancia de que las inversiones provinciales respondan directamente a las necesidades y prioridades identificadas por la administración municipal.

Fortalecimiento del federalismo provincial

La reunión mantenida entre el titular del Ejecutivo y el intendente de Gobernador Costa reafirma el esquema de trabajo conjunto que impulsa la gestión provincial, buscando fortalecer la coordinación y el diálogo permanente con los distintos municipios. Este enfoque tiene como meta común robustecer la agenda de desarrollo territorial de Chubut, asegurando que el presupuesto 2026 sea una herramienta de planificación que impulse el progreso equitativo en todo el territorio provincial. El Gobernador se comprometió a continuar estas mesas de trabajo para garantizar la eficiencia en la ejecución de los recursos.

E.B.W.