Taccetta confirma la salida de Simieli y destaca la continuidad del equipo

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, confirmó la salida de Gustavo Simieli de su equipo municipal, aunque aclaró que se trata de una decisión personal del funcionario y que seguirá vinculado al proyecto desde otra posición. Simieli se desempeña actualmente como Secretario General de la Intendencia.

“Gustavo decidió apartarse por motivos personales, pero seguirá ligado al equipo. Lo valoro y lo agradezco por su compromiso”, afirmó Taccetta. El intendente destacó además que, a pesar de este cambio, el equipo sigue sólido y comprometido con la gestión, y aseguró que no habrá impacto en la continuidad de los proyectos municipales.

Taccetta reconoció que mantener un equipo estable en la administración no es sencillo, especialmente cuando los sueldos políticos no permiten dedicación exclusiva, y muchos funcionarios combinan su labor pública con actividades privadas. Sin embargo, subrayó que la mayoría de sus colaboradores están convencidos del rumbo de la gestión y trabajan con dedicación para consolidar los proyectos de la ciudad.

“La salida de un miembro siempre es sensible, pero lo importante es que la gestión continúa con fuerza y con un equipo que comparte los objetivos de transformar Esquel”, concluyó el intendente.