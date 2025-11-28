Carlos Jiménez, jefe del Departamento Regional de Los Lagos, se refirió al plan estratégico para fomentar el turismo entre Chile y Argentina.

"El objetivo principal de esta iniciativa es que la Patagonia chilena y la Patagonia argentina no pueden ser vendidos como destinos separados. No necesitamos traer más turistas, necesitamos que el turista que llegue esté más tiempo. Entonces, entre más actividades le coloquemos entre el tablero de actividades que tiene, el turista se va a quedar más tiempo", comentó.

El trabajo, detalló Jiménez, será "homogeneizar" los servicios turísticos de ambos países para que el turista se encuentre con cierta similitud en las propuestas. "Vamos a integrar una ruta binacional", anticipó, y agregó que también se avanzará en gestiones para simplificar el paso fronterizo.

Jiménez sostiene que para todos los proyectos: "La mejor opción que tenemos es hacerlos en conjunto porque sale más barato y el destino es más atractivo. Si no nos unimos, no va a funcionar". Y continuó: "Esto no puede ser en base de voluntades, tiene que ser en base a políticas públicas. Si la política pública se alinea con las voluntades, es el mejor de los mundos".

Se busca generar "un solo producto", asegura Jiménez, y que los turistas se puedan distribuir entre todas las localidades con facilidad. El mercado que se busca atraer es "exigente" y consta principalmente de turistas brasileños, de Buenos Aires y Santiago de Chile, comentó.

"Esto no funciona si el sector privado no está, entonces, tenemos que hacer algo lo suficientemente atractivo para que el privado se interese en invertir. Estamos pensando hacer un segundo espacio donde podamos ir a vender en conjunto el destino como Patagonia, sin distinción de países", concluyó.

R.G.