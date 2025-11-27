Esquel negocia nueva línea aérea para mejorar la conectividad

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, confirmó que el municipio avanza en gestiones para ampliar la conectividad aérea de la ciudad.

Para garantizar continuidad y ampliar opciones, el municipio negocia con la aerolínea JetSmart la incorporación de un vuelo semanal adicional. La intención es ofrecer más alternativas a los vecinos y turistas. “El municipio ya negocia con JetSmart para sumar un vuelo semanal”, afirmó el intendente.



Taccetta se refirió al costo de los pasajes que en muchos casos son elevados: “Un pasaje cuesta un millón de pesos. Yo mismo suspendí un viaje porque no tiene sentido”, apuntó.

El intendente reconoció que la segunda etapa de la obra del aeropuerto de Esquel quedó frenada por falta de financiamiento nacional, a pesar de su importancia estratégica. Admitió que la obra es costosa, con más de 30 millones de dólares, y que quizá no sea prioridad para el Gobierno Nacional. Sin embargo, destacó los avances logrados hasta ahora y subrayó la necesidad de reactivar el proyecto para garantizar la conectividad aérea y favorecer el desarrollo económico de la ciudad.

Según Taccetta el objetivo del municipio es mejorar la conectividad y asegurar que Esquel deje de ser una ciudad aislada, facilitando tanto el turismo como la actividad económica. El intendente explicó que la llegada de una nueva línea aérea sería un paso fundamental para que la región crezca y se proyecte a nivel nacional.