Muerte y misterio en una maternidad: 10 bebés no sobreviven tras nacer por cesárea

La Nueva Maternidad de Córdoba se encuentra bajo la mira de la Justicia provincial ante las más de 10 denuncias por posible mala praxis que derivaron en la muerte de bebés.

Este es un caso que resuena a pocos meses de que se haya dado a conocer la condena a la enfermera Brenda Agüero y a otros funcionarios por los fallecimientos de recién nacidos en el Hospital Neonatal.

Juan Cruz Soria Cangiano, abogado de la causa, habló con la agencia Noticias Argentinas y relató que el pasado 13 de noviembre radicó la primera denuncia en el caso ante la acusación de su clienta, Evelyn Medina, de que su hija Ámbar había fallecido durante la cesárea tardía que le practicaron en el instituto médico público.

Ante el destape de este primer caso, el abogado contó que otras mamás decidieron hablar y también radicaron una denuncia para que comience la investigación oficial, la cual en estos momentos se encuentra en la Fiscalía N°1, Turno 4. “Lo que denunciamos es mala praxis por varios pilares detectados a lo largo de las historias que relatan las madres”, indicó Cangiano.

Hasta ahora son tres los pilares denunciados: el primero es la mala atención al postergar cesarías ya programadas, lo que provocó que los bebés sufran estrés ante la aspiración de meconio por no poder egresar del útero.

El segundo es que las cesáreas, que en ese punto ya eran de urgencia ante las diversas postergaciones, eran realizadas por médicos residentes. Por último, se expuso que no se cumplieron las medidas de bioseguridad correspondientes como, por ejemplo, el uso de guantes, cofias, barbijos, entre otros elementos.

“Se realizaron varios allanamientos y por el momento hay tres sospechosos a quienes se le secuestraron sus celulares para peritarlos”, dijo el abogado a NA.

A su vez, se aguarda a que en las próximas horas realicen las primeras autopsias a los bebés para poder determinar las causales de muerte y saber si todo lo denunciado tiene alguna correlación con el triste desenlace. “Estamos preocupados porque en la Nueva Maternidad siguen atendiendo, haciendo cesáreas, como si nada pasara”, expuso Cangiano.