El documental que indaga en mitos y leyendas de la Patagonia llega a Lago Puelo

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Lago Puelo anunció la proyección de Patagonia Paranormal, una producción independiente realizada por jóvenes cineastas egresados de la Universidad Nacional de Río Negro, que explora algunos de los mitos y relatos más instalados en el imaginario regional.

La primera parte del proyecto fue filmada en el sur de Chile, en la zona de Puerto Montt, un territorio marcado por historias populares, tradiciones orales y creencias propias del folclore local. Desde allí, el documental continúa su recorrido por El Bolsón y la Comarca Andina, donde su protagonista, Don Miguel, comparte relatos que forman parte del universo simbólico patagónico: narraciones transmitidas de generación en generación que combinan misterio, identidad y expresiones culturales profundamente arraigadas.

La presentación incluirá un intercambio con el equipo realizador, quienes contarán cómo abordaron estas historias desde un enfoque creativo y audiovisual, sin pretensión de validarlas como hechos reales, sino más bien de situarlas dentro de un mapa cultural donde conviven creencias, emociones y paisajes cargados de simbolismo.

La proyección será el viernes 29 de noviembre a las 20 hs, en la Casa de la Cultura de Lago Puelo (Av. Los Notros, entre Los Notros y El Maqui).

O.P