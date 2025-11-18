17°
18° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 18 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina Patagonia ParanormalLago Puelo
18 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El documental que indaga en mitos y leyendas de la Patagonia llega a Lago Puelo

La producción reúne relatos del imaginario patagónico (creencias, historias transmitidas y experiencias subjetivas) para construir un universo audiovisual que combina identidad, tradición y misterio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Lago Puelo anunció la proyección de Patagonia Paranormal, una producción independiente realizada por jóvenes cineastas egresados de la Universidad Nacional de Río Negro, que explora algunos de los mitos y relatos más instalados en el imaginario regional.

 

La primera parte del proyecto fue filmada en el sur de Chile, en la zona de Puerto Montt, un territorio marcado por historias populares, tradiciones orales y creencias propias del folclore local. Desde allí, el documental continúa su recorrido por El Bolsón y la Comarca Andina, donde su protagonista, Don Miguel, comparte relatos que forman parte del universo simbólico patagónico: narraciones transmitidas de generación en generación que combinan misterio, identidad y expresiones culturales profundamente arraigadas.

 

 

La presentación incluirá un intercambio con el equipo realizador, quienes contarán cómo abordaron estas historias desde un enfoque creativo y audiovisual, sin pretensión de validarlas como hechos reales, sino más bien de situarlas dentro de un mapa cultural donde conviven creencias, emociones y paisajes cargados de simbolismo.

 

La proyección será el viernes 29 de noviembre a las 20 hs, en la Casa de la Cultura de Lago Puelo (Av. Los Notros, entre Los Notros y El Maqui).

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
2
 Cuatro focos en la Comarca Andina: brigadistas trabajan para contener un incendio activo
3
 La gerencia de Aerolíneas Argentina promete a Esquel mantener vuelos de verano pese a la reducción de aeronaves
4
 El futuro es accesible: la UNPSJB estrena "SOLIDX", el traductor de lengua de señas creado por futuros analistas programadores
5
 Le tocó los pechos mientras le hacía masajes y ahora, tendrá que pagarle en dólares
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
3
 QEPD Víctor Homero Argel
4
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
5
 Llega a Esquel un taller de canto para adolescentes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -