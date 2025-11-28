Sara Curuhinca QEPD

28 de Noviembre de 2025
Ha dejado de existir en Esquel la Sra. Sara Curuhinca, a la edad de 89 años.
Sus restos serán inhumados hoy, 28 de noviembre, a las 17:00 hs en el Cementerio de Esquel.
Su desaparición enluta a las familias de Curuhinca, Parada, Mazzolleni, Cañedo, Panes, Calfupan, Marillan, Camba, Estefanía, Guala, Aquino, Carrizo, y otros.
Sus restos son velados hoy, 28 de noviembre, de 10:00 a 17:00 hs, en Rivadavia 839.
Casa de duelo: Cochería Esquel.
