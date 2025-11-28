18°
Viernes 28 de Noviembre de 2025
Red43
necrologicas
28 de Noviembre de 2025
necrologicas
Por Redacción Red43

Sara Curuhinca QEPD

Por Redacción Red43

Ha dejado de existir en Esquel la Sra. Sara Curuhinca, a la edad de 89 años. 

 

Sus restos serán inhumados hoy, 28 de noviembre, a las 17:00 hs en el Cementerio de Esquel. 

 

Su desaparición enluta a las familias de Curuhinca, Parada, Mazzolleni, Cañedo, Panes, Calfupan, Marillan, Camba, Estefanía, Guala, Aquino, Carrizo, y otros. 

 

Sus restos son velados hoy, 28 de noviembre, de 10:00 a 17:00 hs, en Rivadavia 839. 

 

Casa de duelo: Cochería Esquel. 

 

 

