Capturan en video la tormenta que azotó Esquel desde el aeropuerto

Un fenómeno meteorológico atípico para la región de Esquel, caracterizado por una intensa tormenta eléctrica, se registró durante la tarde y noche de los días viernes 28 de noviembre y sábado 29 de noviembre. La fuerza y particularidad del evento fueron capturadas en video, ofreciendo un impactante registro visual.

El escenario de esta singular manifestación natural fue el Aeropuerto de Esquel. La grabación fue realizada por Mauricio Jones, quien pudo documentar el desarrollo de la actividad eléctrica desde este punto estratégico de la ciudad.

La ocurrencia de una tormenta eléctrica de esta magnitud durante la tarde-noche no es un evento cotidiano en la zona. El video de Mauricio Jones, capturado en el aeropuerto, se convierte así en un testimonio de este fenómeno natural, ofreciendo una perspectiva única sobre la inestabilidad climática que afectó a la región durante el fin de semana.

La tormenta se extendió por dos días, lo que subraya la intensidad y duración de la inestabilidad meteorológica en la zona, proporcionando imágenes poco comunes para los habitantes y visitantes de Esquel.



T.B