30 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Domingo de tormentas: Esquel se prepara para una jornada con fuertes lluvias y actividad eléctrica

Enteráte del clima según el servicio meteorólogo nacional.
Por Redacción Red43

La ciudad de Esquel se prepara para un domingo 30 de noviembre de 2025 con condiciones climáticas de marcada inestabilidad, con pronóstico de tormentas fuertes durante la madrugada y la persistencia de tormentas aisladas a lo largo del resto del día.

 

 

La jornada comenzará con tormentas fuertes en la madrugada, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 70% y 100%. La temperatura en estas primeras horas será de 10°C, y el viento soplará entre 7 y 12 km/h.

 

 

A medida que avance la mañana, el clima continuará inestable con tormentas aisladas. La probabilidad de precipitación se mantendrá entre el 40% y 70%, y la temperatura ascenderá a los 13°C. El viento seguirá en el rango de 7 a 12 km/h.

 

 

Durante la tarde, la inestabilidad persistirá con tormentas, y la temperatura alcanzará el pico del día, llegando a los 20°C. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 40% a 70%, y se espera un incremento en la intensidad del viento, con ráfagas entre 13 y 22 km/h.

 

 

Finalmente, la noche del domingo también estará marcada por tormentas aisladas. La probabilidad de precipitación disminuirá, ubicándose entre el 10% y 40%. La temperatura descenderá a los 17°C, y el viento soplará con una dirección predominante del Suroeste, con ráfagas entre 13 y 22 km/h.

 

