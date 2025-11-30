Domingo de tormentas: Esquel se prepara para una jornada con fuertes lluvias y actividad eléctrica

La ciudad de Esquel se prepara para un domingo 30 de noviembre de 2025 con condiciones climáticas de marcada inestabilidad, con pronóstico de tormentas fuertes durante la madrugada y la persistencia de tormentas aisladas a lo largo del resto del día.

La jornada comenzará con tormentas fuertes en la madrugada, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 70% y 100%. La temperatura en estas primeras horas será de 10°C, y el viento soplará entre 7 y 12 km/h.

A medida que avance la mañana, el clima continuará inestable con tormentas aisladas. La probabilidad de precipitación se mantendrá entre el 40% y 70%, y la temperatura ascenderá a los 13°C. El viento seguirá en el rango de 7 a 12 km/h.

Durante la tarde, la inestabilidad persistirá con tormentas, y la temperatura alcanzará el pico del día, llegando a los 20°C. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 40% a 70%, y se espera un incremento en la intensidad del viento, con ráfagas entre 13 y 22 km/h.

Finalmente, la noche del domingo también estará marcada por tormentas aisladas. La probabilidad de precipitación disminuirá, ubicándose entre el 10% y 40%. La temperatura descenderá a los 17°C, y el viento soplará con una dirección predominante del Suroeste, con ráfagas entre 13 y 22 km/h.