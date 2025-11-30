Cooperativa alerta sobre protecciones esenciales en casas por la inestabilidad

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. emitió un Aviso de Información Importante a la comunidad de Esquel tras registrarse interrupciones en el servicio eléctrico, coincidiendo con la inestabilidad climática que afecta a la zona.

En las últimas horas, la Cooperativa recibió "numerosos llamados por falta de energía". La entidad informó que hace unos minutos se registró la salida de servicio de una línea urbana en Esquel, aunque el suministro fue restablecido rápidamente.

Revisar las protecciones del pilar ante la persistencia de la falla

Para aquellos usuarios que, a pesar del restablecimiento general de la línea, "aún continúen sin energía en sus hogares", la Cooperativa ha solicitado realizar una verificación fundamental: "les pedimos revisar las protecciones reglamentarias del pilar".

La Cooperativa subraya que estas protecciones son esenciales para garantizar una conexión segura en el hogar, ya que actúan automáticamente ante diversas situaciones de riesgo que pueden presentarse en el contexto de las tormentas y la inestabilidad climática, como las que se esperan para el domingo.

Las protecciones se activan cuando:

Ingresa agua en las instalaciones .

Impacta un rayo o se producen descargas atmosféricas .

En las instalaciones internas del hogar se producen fallas.

La activación de estas protecciones en el pilar provoca una interrupción individual del servicio, la cual puede mantenerse incluso después de que la línea general ha vuelto a la normalidad.

Contacto con guardia eléctrica

Si el inconveniente persiste luego de que el usuario haya verificado sus protecciones reglamentarias, se solicita comunicarse nuevamente con la Guardia Eléctrica de la Cooperativa 16 de Octubre.

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. agradeció la comprensión de los vecinos y su colaboración para "mantener un servicio más seguro para toda la comunidad".

Para reportar fallas individuales o solicitar asistencia, la entidad ha facilitado los siguientes números de contacto: