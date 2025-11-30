Tres empleados no docentes dejan su marca en décadas de servicio en la UNPSJB Esquel

Tres empleados no docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) sede de Esquel, con trayectorias que suman décadas de dedicación a la institución, compartieron sus historias de crecimiento, los desafíos superados y sus planes para la nueva etapa de jubilación. Teresa Del Carmen Garay, Noemí Vaselli y Esteban Blanco destacaron el rol de la Universidad como motor de capacitación y desarrollo personal, dejando un mensaje de optimismo y lucha a las nuevas generaciones.

Teresa Del Carmen Garay:

Teresa Del Carmen Garay, actual Secretaria del Consejo Zonal Esquel, lleva 22 años de servicio en la universidad. Su ingreso a la institución se dio tras ser despedida de la fábrica TEXCOM, comenzando primero en el sector de limpieza.

Gracias a las oportunidades de estudio que ofrece la Universidad, Teresa pudo capacitarse, rendir exámenes y ascender hasta su cargo actual, pasando por dependencias como Bienestar Estudiantil y Ciencias Naturales.

Entre sus anécdotas, recordó los tiempos de sus inicios cuando trabajaba en el edificio de aulas y se trasladaba en bicicleta, sufriendo caídas en épocas de heladas. Lo que más valora de su tiempo son las experiencias buenas y el compañerismo.

Para el futuro, Teresa no se detiene: tiene un proyecto de vida que incluye seguir bailando, viajar y dedicarse a la familia. Su mensaje final a los jóvenes es: "Que se capaciten, que aprendan, que luchen por sus ideales, por sus necesidades... y seguir siempre adelante, no quedarse".

Noemí Vaselli:

Noemí Vaselli, quien se desempeña en el área de Despacho Personal de la universidad, lleva 12 años en la institución, a la que ingresó en la gestión del Lic. Carlos Baroli entre 2013 y 2014. Durante su tiempo, trabajó en distintas áreas como cuidado de niños.

Su rutina de trabajo incluye la atención al público, la revisión de trámites y mensajes, y una especial atención a la parte edilicia y el jardín, destacando la importancia del entorno.

Noemí enfatiza que la Universidad le brindó la oportunidad de crecer en todo sentido: personal, académico, a nivel de gente y de amistades. Pudo ver desde adentro el potencial de la institución para sembrar el estudio en la comunidad y su influencia hacia el crecimiento de las personas, incluso comenzando a una edad adulta.

Al iniciar su jubilación, Noemí espera una etapa "muy linda, que es la de quizás no cumplir horario". Planea dedicarse a la Orquesta “De Biasi”, dirigida por Glenda Powell, a actividades seculares y a su nuevo emprendimiento de sublimación. Su mensaje para los jóvenes es un llamado al enfoque y al propósito: "Que aprovechen el tiempo. Ahora es un tiempo de enfoque. Se enfoquen en capacitarse. Que tengan un propósito por el cual levantarse a la mañana. Que tengan un propósito de vida". Agradeció especialmente al personal del edificio y a su familia.

Esteban Blanco:

Esteban Blanco, quien cumpliría 40 años en la universidad si se quedara hasta enero, recordó sus humildes comienzos en 1986 llenando bolsitas con tierra en el vivero.

En una época en que la Universidad se estaba afincando en Esquel, Esteban se desempeñó como sereno. Más tarde, debido a su manera metódica de trabajar, se le encomendó la tarea de organizar la biblioteca, que en ese momento solo contaba con al rededor de 40 de libros desperdigados por la ciudad. Él se considera fundador de la biblioteca, para la cual debió redactar un reglamento y "pelear" por un espacio físico adecuado. Comentó que el edificio actual de la Universidad iba a ser un asilo de ancianos, y que un ala se destinó a la biblioteca.

En su última etapa, desde 2012, Esteban se desempeñó en un área administrativa como responsable de Patrimonio Local, gestionando todo el mobiliario, equipamiento y máquinas. Destacó la disposición del personal no docente para ir "una milla extra" y contribuir al desarrollo de la sede.

Sobre la jubilación, Esteban reflexiona sobre el tiempo que recupera para desarrollar proyectos personales, incluido su emprendimiento apícola en una chacra. También destinará más tiempo a sus nietos y la familia.

Blanco recordó a figuras clave en la historia de la sede como los ingenieros Aldo López Guidi, Pedro Guerra y Andrés Enricci, artífices de la sede y de la carrera de Ingeniería Forestal. Su mensaje final se centra en la búsqueda de oportunidades, poniendo el foco en el sector privado para el desarrollo general.





T.B