20°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 29 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad - EsqueltormentaChubut
29 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Eléctrico y pasado por agua: tormenta eléctrica y fuertes precipitaciones azotaron Esquel durante la madrugada.

Tras una tarde cálida, el clima cambió abruptamente con una tormenta el viernes por la noche que dio paso a un sábado de lluvias persistentes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Esquel experimentó un marcado cambio en el clima, con una intensa tormenta eléctrica y fuertes precipitaciones que se iniciaron en la noche del viernes 28 de noviembre y se prolongaron con lluvias durante gran parte del día de hoy, sábado.

 

 

El fenómeno se dio luego de una tarde inusualmente cálida, generando un ambiente propicio para el cambio de tiempo.

 

 

La intensa actividad eléctrica que marcó la noche del viernes obligó a las autoridades de Protección Civil a emitir una serie de recomendaciones a la población para minimizar riesgos.

 

 

Las precipitaciones y la inestabilidad climática continuaron durante este sábado 29 de noviembre. El pronóstico anticipaba la persistencia de lluvias y chaparrones a lo largo del día.

 

 

De hecho, el pronóstico para el día de hoy indicaba una alta probabilidad de lluvia y la posibilidad de lluvia ligera también durante la noche.

 

 

La llegada de este periodo de lluvias y actividad eléctrica en gran parte de Chubut marca un panorama de variabilidad y fenómenos dispersos en la provincia.

 

 

F.P

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Extrajo un pez que no conocía, lo analizaron y fue sorpresa: es originario de China
2
 Tormenta eléctricas generar un foco incendiario en las cercanías de La Balsa.
3
 El mensaje de Amelia Artiles tras el exito de los Juegos Chubutenses
4
 El pronóstico anuncia inestabilidad para Esquel este sábado
5
 Compromiso y Pasión: Cuatro Nuevas Egresadas en el Profesorado de Educación Primaria del ISFD 809.
1
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
2
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
3
 María de las Nieves González asumió como nueva delegada zonal de la UNPSJB Esquel
4
 Innovación para frenar la tucura
5
 Cebollitas jugará en “Pequeños Gigantes” con la categoría 2018/2019
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -