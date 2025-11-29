Eléctrico y pasado por agua: tormenta eléctrica y fuertes precipitaciones azotaron Esquel durante la madrugada.

Esquel experimentó un marcado cambio en el clima, con una intensa tormenta eléctrica y fuertes precipitaciones que se iniciaron en la noche del viernes 28 de noviembre y se prolongaron con lluvias durante gran parte del día de hoy, sábado.

El fenómeno se dio luego de una tarde inusualmente cálida, generando un ambiente propicio para el cambio de tiempo.

La intensa actividad eléctrica que marcó la noche del viernes obligó a las autoridades de Protección Civil a emitir una serie de recomendaciones a la población para minimizar riesgos.

Las precipitaciones y la inestabilidad climática continuaron durante este sábado 29 de noviembre. El pronóstico anticipaba la persistencia de lluvias y chaparrones a lo largo del día.

De hecho, el pronóstico para el día de hoy indicaba una alta probabilidad de lluvia y la posibilidad de lluvia ligera también durante la noche.

La llegada de este periodo de lluvias y actividad eléctrica en gran parte de Chubut marca un panorama de variabilidad y fenómenos dispersos en la provincia.

F.P