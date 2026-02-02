19°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 02 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 policiales Esquel
02 de Febrero de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Empleado municipal demorado

La Subjefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, informó sobre la demora de un trabajador municipal que se encontraba dormido y bajo los efectos del alcohol en un vehículo mal estacionado.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Durante el mediodía del pasado viernes, el personal de la Comisaría Primera de Esquel debió intervenir en la calle Mitre, entre Avenida Alvear y 9 de Julio frente a un supermercado, tras recibir un alerta por un vehículo Chevrolet mal estacionado. Al aproximarse al lugar para constatar el estado del conductor, los efectivos policiales encontraron a un hombre profundamente dormido en el interior del rodado.

 

Al ser despertado por los uniformados, el sujeto reaccionó de forma violenta y ofuscada, demostrando un evidente estado de ebriedad a través de su comportamiento y el fuerte aliento etílico que emanaba. Ante la persistencia de los insultos y los improperios lanzados contra el personal interviniente, las autoridades procedieron a su demora contravencional por los desmanes ocasionados en la vía pública.

 

Una vez trasladado a la dependencia policial, se logró identificar al individuo como un empleado municipal. En ese contexto, se solicitó la presencia del personal de Tránsito Municipal para realizar el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo. La comisario Pauli aclaró que, si bien el origen del procedimiento fue una falta administrativa de tránsito, la detención se fundamentó principalmente en la conducta agresiva del hombre hacia los agentes.

 

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención en el caso y el demorado recuperó su libertad una vez que recobró el estado de lucidez. De forma paralela, la policía notificó oficialmente a las autoridades municipales sobre el incidente para que se inicien las actuaciones administrativas internas correspondientes, proceso que queda fuera de la órbita de injerencia policial.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tristeza en el ambiente del boxeo, se fue Raúl Martínez
2
 Conflicto familiar y un vidrio roto: una mujer detenida en Esquel
3
 Manoseó efectivos policiales: fue detenido
4
 Empleado municipal demorado
5
 Anunciaron corte preventivo de energía por alerta de vientos e incendios
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
4
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
5
 Tras los incendios, se avanza en la normalización total del servicio eléctrico en la Comarca Andina
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -