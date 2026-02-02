19°
Lunes 02 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Manoseó efectivos policiales: fue detenido

El caso comenzó con una pelea familiar "y se fue de las manos", explicó la comisario Carolina Pauli.
La comisario Carolina Pauli detalló los hechos policiales ocurridos en la jurisdicción esquelense, de los cuales fue parte la Unidad Regional Esquel.

 

Pauli detalló que "llamó la atención" la cantidad de casos en que el alcohol fue el desencadenante, debido a que "fue un fin de semana que no estamos al cobro".

 

El domingo aproximadamente a la una de la mañana, "en la calle Pellegrini, se tomó intervención a requerimiento de un conflicto aparentemente familiar”.

 


En el proceso de la investigación, interviene un sujeto masculino: “Este sujeto se ofusca bastante molesto, empieza a insultar, empieza a decir que los voy a cagar a tiro que les dijo el personal policial, ustedes no saben quién soy yo, en el marco de esta situación que se había puesto agresivo, también intentó agarrar al empleado policial que estaba interviniendo en sus partes íntimas”.

 


Se procede a la demora judicial: “Porque como bien le digo, echó mano a la autoridad, que eso está previsto en el Código Penal, así que se le procedió a la detención, es un masculino de 32 años, quedó por atentado resistencia a la autoridad, se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal".

 

La mañana del domingo que fue realizado ese control de detención, "se le hacen las imputaciones pertinentes y recupera posteriormente la libertad. Una situación bastante extraña porque se había sido el retenimiento por una situación y se terminó desencadenando otra situación".

 

