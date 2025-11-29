"Colores que nos unen": La Colegio N°758 fortalece lazos con el Jardín N°4403 a tavés del arte.

La comunidad educativa de Esquel celebró ayer, viernes 28 de noviembre, la inauguración del mural “Colores que nos Unen”, una iniciativa artística y solidaria que embellece el Jardín N.º 4403. La obra fue realizada por estudiantes de 5.º 3.º del turno vespertino de la Escuela Artística N.º 758, y el acto se llevó a cabo al mediodía, coincidiendo con el horario de ingreso del turno tarde del nivel inicial.

El proyecto se gestó en el espacio curricular de Proyecto Solidario, a cargo del profesor Juan Carlos Trejo, y se destacó por la organización de los estudiantes, quienes debieron coordinar sus horarios fuera del turno vespertino para trabajar. El proceso incluyó la restauración de la pared, el blanqueo y, finalmente, la pintura del diseño, el cual se basó en bocetos del artista Emilio Ferrero.

La inauguración contó con la presencia de la directora de Nivel Inicial, Silvia Pérez; la vicedirectora de la Escuela 758, Leticia Otorola; y los estudiantes Melani, Jeremías, Franco y Erick, en representación de su curso. El acto también fue un momento para agradecer el apoyo recibido.

El equipo de trabajo agradeció especialmente la colaboración del artista plástico Claudio Dalco, quien impulsó el proyecto con la donación de fondos de pintura, tarros y pinceles, y a la diputada provincial Karina Otero, que contribuyó con cuatro litros de pintura de colores.

Asimismo, se reconoció el acompañamiento en la gestión de permisos y durante el proceso por parte de la directora de la Escuela 758, Verónica Ramírez; el vicedirector del turno vespertino, Hugo Fernando Chandía; y la POT Peperina Kühn.

El evento culminó con la celebración de las familias del nivel inicial y toda la comunidad educativa, destacando el valor de este logro colectivo que busca fortalecer los lazos entre instituciones.

F.P