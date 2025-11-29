12°
Esquel, Argentina
Sabado 29 de Noviembre de 2025
29 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

El pronóstico anuncia inestabilidad para Esquel este sábado

Se esperan precipitaciones débiles desde la madrugada y hasta la noche, con un punto de máxima inestabilidad a las 17:00 horas con tormenta. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 18°C.
Escuchar esta nota

Este sábado 29 de noviembre, el clima en Esquel estará marcado por la inestabilidad y las precipitaciones a lo largo del día. La jornada comenzará con lluvia débil en las primeras horas, con una temperatura de 14°C a las 02:00 horas y una alta probabilidad de precipitación del 90%. A las 05:00 horas, se mantendrá la lluvia débil con 12°C, y a las 08:00 horas el cielo estará cubierto con 13°C.

 

El mediodía presentará un repunte de las temperaturas, alcanzando los 15°C a las 11:00 horas y 18°C a las 14:00 horas, aunque persistirá la probabilidad de lluvia débil. Se recomienda precaución, ya que a las 14:00 horas se espera una intensidad de radiación UV catalogada como 8 (Muy Alto). La hora de mayor inestabilidad será alrededor de las 17:00 horas, con pronóstico de tormenta, una temperatura de 16°C y una probabilidad de precipitación del 50%.

 

Hacia la noche, las condiciones mejorarán parcialmente. A las 20:00 horas, el cielo estará con nubes y claros y la temperatura será de 17°C. Sin embargo, la jornada cerrará a las 23:00 horas con una nueva probabilidad de lluvia débil y una temperatura de 14°C.

