07 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

"La Trochita" consolida una exitosa temporada turística con nuevas salidas

En el transcurso del mes, el Viejo Expreso Patagónico realizará 13 viajes, dejando las puertas abiertas para incorporar adicionales dependiendo de la demanda de boletos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este sábado 8 de noviembre el histórico tren realizará una nueva salida en el tramo que conecta a las estaciones Esquel y Nahuelpan, mientras que el martes 11 habrá otro viaje. El cronograma de recorridos se extenderá hasta fin de mes.

 

El Viejo Expreso Patagónico, dependiente del Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres, es uno de los atractivos turísticos más requeridos por los visitantes que llegan a la región cordillerana durante la temporada de primavera en curso.

 

El emblemático tren "La Trochita", que administra el Ministerio de Producción provincial, transportó a cientos de pasajeros a lo largo de octubre y preparó un cronograma amplio de salidas para noviembre, en el tramo que conecta a las estaciones Esquel y Nahuelpan.

 

En el transcurso del mes, el Viejo Expreso Patagónico realizará un total de 13 viajes en el trayecto antes mencionado de unos 20 kilómetros de extensión, dejando las puertas abiertas para incorporar adicionales dependiendo de la demanda de boletos.

 

La gerencia de "La Trochita" informó que, además de las salidas ya realizadas, se programaron nuevos recorridos para este sábado 8, martes 11, jueves 13, sábado 15, martes 18, jueves 20, sábado 22, martes 25 y jueves 27. En todas las fechas, la partida será a las 10 horas.

 

Las personas interesadas en disfrutar de esta experiencia única a bordo de la centenaria formación ferroviaria pueden obtener su ticket ingresando a la página web www.latrochita.org.ar o acercándose a las oficinas de la Estación Esquel.

 

