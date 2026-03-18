Parque “Medardo Morelli”: de un espacio sin uso al primer parque urbano de la ciudad

Red43 realizó un recorrido por el área donde se va a ubicar el futuro parque lineal “Medardo Morelli”, una iniciativa que pretende transformar un espacio sin uso en el primer parque urbano de la ciudad.

El proyecto se emplaza sobre unos 500 metros lineales de la costa del arroyo Esquel, en la intersección con la avenida Yrigoyen.

El diseño contempla una intervención por etapas. En una primera instancia se trabajará sobre la mitad del predio, del lado del barrio Pioneros, con la expectativa de ampliar el desarrollo en el futuro. Las tareas iniciales incluyen movimiento de suelo y una limpieza integral del sector, que ya tuvo una intervención previa para retirar sauces y residuos que afectaban la escorrentía del arroyo.

El anteproyecto contempla un sector recreativo, cercano a la avenida, y otro deportivo, ubicado en el extremo opuesto. Esta distribución busca garantizar el uso de todo el parque y evitar la concentración de actividades en un solo punto.

En el área recreativa se proyecta un espacio de juegos infantiles inspirado en la flora y fauna nativa. El diseño incluye cinco sectores temáticos: aves, flores, insectos, mamíferos y reptiles/anfibios. Cada uno contará con juegos de madera, esculturas y cartelería educativa.

Entre las propuestas se destacan estructuras de trepa, hamacas, mangrullos y un gran arenero, además de elementos inclusivos que permitan el acceso y disfrute de todos los niños.

La iniciativa prioriza el uso de materiales naturales y busca minimizar el plástico, en línea con la identidad ambiental de la ciudad. También se prevé la incorporación de luminaria solar y vegetación que contribuya a filtrar contaminantes, reforzando el cuidado del entorno ribereño.











M,G