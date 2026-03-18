Hallaron el auto que estaba implicado en una estafa

La División Sustracción Automotores de Esquel, en el marco de una investigación que realizó por el delito de estafa, en el día de la fecha, en horas de la tarde, llevó adelante un allanamiento en un domicilio de calle San Martín, que culminó con el recupero de un vehículo denunciado como parte de la maniobra delictiva.

La diligencia, ordenada por el Juez Penal en turno, y avalada por la Fiscal de turno del Ministerio Publico Fiscal, lo cual permitió secuestrar un automóvil Volkswagen Suran, color blanco, junto con su cédula de identificación vehicular. El rodado había sido vinculado a la causa iniciada por la damnificada, una médica pediatra conocida de la ciudad de Esquel.

El procedimiento contó con la colaboración de efectivos de la Comisaría Segunda de Esquel, la División Policial de Investigaciones y personal de Criminalística, quienes trabajaron de manera conjunta para garantizar el éxito de la medida.

Con este resultado, la Policía del Chubut refuerza su compromiso en la lucha contra las estafas y en la recuperación de bienes para las víctimas, destacando la labor coordinada de las distintas áreas de seguridad.

SL