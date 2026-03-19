Encontraron con vida a Esmeralda Pereyra López en Cosquín tras un intenso operativo y Alerta Sofía

La ciudad de Cosquín vivió horas de máxima tensión tras la desaparición de Esmeralda Pereyra López, una niña de 2 años cuyo paradero era desconocido desde la tarde del miércoles. Finalmente, este jueves antes del mediodía, la menor fue encontrada con vida.

La búsqueda se inició luego de que su familia denunciara su ausencia mientras su madre preparaba el almuerzo en su vivienda del barrio San José Obrero. Ante la gravedad del caso, se activó la Alerta Sofía, lo que permitió desplegar un amplio operativo con la participación de distintas fuerzas.

Horas de angustia y un intenso rastrillaje

Según relataron sus familiares, la niña fue vista por última vez alrededor de las 14:30 en su casa, donde jugaba junto a su hermano de 6 años. Minutos después, su madre notó su ausencia.

“Fue en un segundo, un descuido”, expresó Tania López, quien detalló que había dejado la puerta del patio abierta sin advertirlo. También remarcó que la niña estaba descalza y sin pañales al momento de desaparecer.

Por su parte, su tía, Valeria, manifestó desde un primer momento la sospecha de que la menor no se había ido por sus propios medios: “Es muy chiquita, no se va sola”.

El operativo de búsqueda se extendió durante toda la noche, con rastrillajes en distintos sectores de la ciudad.

Sospechas y versiones durante la búsqueda

En medio de la desesperación, surgieron versiones entre vecinos que apuntaban a la presencia del Circo Pompín, que se encontraba instalado a unos 150 metros de la vivienda y que se retiró ese mismo miércoles por la tarde.

Si bien estas versiones generaron inquietud, no hubo confirmación oficial sobre su vinculación con el hecho.

Final con alivio

Tras varias horas de incertidumbre, la noticia más esperada llegó este jueves: Esmeralda fue hallada con vida. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias en las que fue encontrada.

O.P.