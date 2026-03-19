¡La Primera juega en casa! Esquel Rugby Club busca la revancha este sábado 21

El rugby regional tendrá acción este sábado 21 en la ciudad de Esquel. Con el objetivo revertir el resultado de la primera fecha donde, en un duro partido contra Los Jabalies de Bolson, terminaron perdiendo por la mínima diferencia. Los Dogos se preparan para recibir en su casa a Dina Huapi por la segunda fecha del Torneo de la Union de Rugby de Los Lagos del Sur.





El club anunció que las instalaciones estarán habilitadas desde temprano para que socios y vecinos acompañen a las diferentes categorías:

11:30 hs: Apertura del predio y comienzo del entrenamiento de las divisiones Juveniles.

14:00 hs: Inicio del partido principal. La Primera de Esquel se enfrenta a Dina Huapi Rugby Club por la segunda fecha del certamen oficial.

Para acompañar los encuentros, la institución dispondrá de un amplio buffet y puestos de comida durante todo el día. Desde el club invitaron a los asistentes a acercarse con el equipo de mate para disfrutar de la jornada y alentar al equipo en su búsqueda de los primeros puntos en la liga de la URLS.











M.G

