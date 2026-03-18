La Anónima incorpora locales de la cadena Libertad

La cadena La Anónima concretó la adquisición de parte del negocio de hipermercados del Grupo Libertad, en una operación que incluye dos sucursales ubicadas en Tucumán y que forma parte de una estrategia más amplia de expansión hacia el centro y norte del país. El acuerdo contempla el traspaso de 12 tiendas y un centro de distribución, junto con más de 1.600 trabajadores.



Según se informó, los empleados de los establecimientos involucrados pasarán a depender de la firma compradora, con el objetivo de asegurar “la continuidad laboral y una transición ordenada de las operaciones en los locales”, indicaron desde la empresa.



Los puntos de venta incluidos en la transacción están distribuidos en distintas provincias: cuatro en Córdoba, dos en Tucumán y el resto en ciudades como Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero. Con el tiempo, estos locales adoptarán la marca La Anónima.



Desde la compañía señalaron que la operación permitirá ampliar su alcance geográfico en regiones donde su presencia era limitada hasta ahora. En ese sentido, Federico Braun, presidente del directorio, expresó: “Nos abre una oportunidad de crecimiento en una región donde La Anónima casi no tenía presencia, lo que nos permite llegar a nuevos clientes. Estas tiendas potenciarán nuestra red comercial y reforzarán nuestro compromiso con el desarrollo del país”.





Para el Grupo Libertad, en tanto, la venta parcial de su unidad de hipermercados se enmarca en un proceso de reconfiguración de su negocio en la Argentina. La empresa anticipó que orientará sus esfuerzos al segmento inmobiliario comercial, con foco en el desarrollo y administración de los centros comerciales Paseo Libertad donde ya reúne más de 1300 locales.



La operación se produce luego de un período de cambios en la estructura de Libertad, que había iniciado un proceso de búsqueda de inversores para su negocio local. En ese marco, se avanzó en la reducción de superficies comerciales y en el cierre de formatos recientes como Fresh Market, inaugurado en 2023 en la ciudad de Buenos Aires.



En paralelo, en distintas provincias se registraron ajustes en la operatoria de la compañía, con reducción de personal y modificaciones en algunos formatos comerciales. Estos movimientos coincidieron con un contexto de menor dinamismo en las ventas y mayores costos en grandes superficies.



Reestructuración



Libertad había quedado bajo control del Grupo Calleja, de origen salvadoreño, tras la salida del grupo francés Casino de la Argentina en 2024, en el marco de una reestructuración regional.



A partir de esta operación, la firma concentrará su actividad en el negocio de centros comerciales, donde administra una amplia red de espacios en el país y la región. En esa línea, su gerente general, Ramón Quagliata, señaló: “Nuestro plan es fortalecer a los Paseo Libertad, a través de la expansión de las marcas, la generación de tráfico y el negocio de nuestros locatarios. Comienza una etapa que abre oportunidades para seguir construyendo espacios que acompañan el crecimiento del país”.



Con la incorporación de las nuevas sucursales, La Anónima refuerza su posicionamiento en el interior argentino y amplía su presencia en plazas clave, entre ellas Tucumán, donde la operación tendrá impacto directo en su red comercial.