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19 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Torres propone que los concejales trabajen ad honorem

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pedirá a sus candidatos a intendente impulsar que los cargos de concejales sean ad honorem. La iniciativa busca reforzar la vocación de servicio y podría extenderse a la Legislatura.
Por Redacción Red43

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En declaraciones radiales a LU 20, el gobernador Ignacio Torres planteó que los concejos deliberantes de toda la provincia deberían funcionar bajo un esquema ad honorem. La propuesta será promovida inicialmente dentro de su propio espacio político para los futuros candidatos a cargos municipales.

 

El mandatario provincial extendió el pedido a los referentes locales de su sector: «A quienes sean candidatos a intendente por mi espacio, les voy a pedir que propongan que los concejales sean ad honorem», expresó. Según Torres, el ejercicio de estos cargos debe estar guiado por la vocación de servicio de los vecinos en cada localidad.

 

Asimismo, el Gobernador se refirió a la posibilidad de aplicar esta misma lógica en otros niveles legislativos: «Lo mismo podemos hacer con la Legislatura. Hay cuestiones legales, pero también puede ser ad honoren», sostuvo durante la entrevista.

 

Torres rechazó que se trate de una propuesta excluyente. «Alguno va a decir que es elitista. No sé si es elitista o no, pero resuelve gran parte del problema», argumentó.

 

El mandatario concluyó su exposición señalando que la iniciativa apunta a terminar con lo que denominó "privilegios de la política", cuestionando los salarios actuales en las bancas legislativas: «Hoy no hay nada más elitista, más casta, que alguien gane 11 millones de pesos por estar en una banca, y que cuando pasan frente a los vecinos nadie sabe quién es».




M.G

 

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