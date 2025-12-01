Detuvieron en Esquel a empresario correntino acusado de fraude por más de $67 Millones

Un empresario oriundo de la provincia de Corrientes, propietario de la firma “Food Lab Catering y Eventos”, fue detenido este lunes en la ciudad de Esquel, Chubut. El acusado se había ocultado en la Patagonia mientras era intensamente buscado en todo el país por una serie de estafas que superarían los sesenta y siete millones de pesos ($67.570.000).

La aprehensión se concretó a las 13:55 horas, en el ingreso de un hotel céntrico de Esquel, en el marco de un operativo diagramado y ejecutado por personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) local.

Sobre el ciudadano Ojeda pesaba una orden de detención vigente en todo el territorio nacional, dispuesta por el juez penal de Corrientes, doctor Leandro Andrés Maciel, en el marco de una causa donde se lo investiga por el delito de estafa.

Modalidad del fraude y monto de la estafa

De acuerdo con la investigación iniciada en la provincia de Corrientes, al menos doce personas denunciaron haber sido engañadas tras contratar servicios de catering para eventos sociales y empresariales. Las víctimas relataron que abonaron sumas de dinero de manera anticipada, pero los servicios nunca se prestaron ni se les reintegró el dinero, lo que generó un importante perjuicio patrimonial.

Las denuncias, radicadas en la Comisaría 16ª y en la Dirección de Delitos Complejos y Delitos Informáticos de Corrientes, dieron origen al Legajo Fiscal correspondiente. Del análisis de los contratos incumplidos se estableció que el perjuicio total asciende a más de $67.570.000.

Fuga y articulación interjurisdiccional

En forma paralela, la situación tomó trascendencia pública cuando la hermana del acusado denunció su presunta desaparición el 6 de noviembre de 2025, lo que motivó la activación del Protocolo de Búsqueda de Persona. No obstante, horas más tarde, los investigadores determinaron que Ojeda había salido de su domicilio el 5 de noviembre con bolso y valija, lo que reforzó la hipótesis fiscal de una maniobra orientada a la fuga y al encubrimiento.

A partir de tareas de investigación y cruce de información entre la Policía de Corrientes y la DPI Esquel, se estableció inicialmente que Ojeda se encontraba en la localidad de El Bolsón (provincia de Río Negro) y que luego se había trasladado a Esquel.

Con esos datos, el personal de Investigaciones de Chubut llevó adelante distintas diligencias de campo que permitieron su rápida individualización y posterior detención en pleno centro de la ciudad.

Tras la aprehensión, se dio inmediato aviso a las autoridades judiciales competentes de Corrientes y de esta jurisdicción. El detenido fue alojado en una comisaría local, quedando a disposición del juez requirente y a la espera de la audiencia de control de detención.

La captura de Ojeda constituye un avance relevante en una causa de alto impacto para la justicia correntina, tanto por el volumen del perjuicio económico como por la cantidad de damnificados. La operación destaca el trabajo coordinado entre la DPI Esquel y la Dirección de Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la Policía de Corrientes, en el marco de una investigación interjurisdiccional que finalmente permitió su detención.



T.B