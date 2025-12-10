Alerta amarilla por vientos fuertes para varias zonas de Chubut

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, difundió la zona de cobertura del alerta amarilla por vientos emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para la mañana y la tarde del viernes 12 de diciembre.

El aviso alcanza a las regiones de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer, donde se prevén vientos del sector oeste con intensidades que oscilarán entre los 50 y 70 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones y ante cualquier consulta comunicarse con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

R.G.