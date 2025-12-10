18°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 10 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad ChubutAlerta MeteorologicaRed43
10 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Alerta amarilla por vientos fuertes para varias zonas de Chubut

Protección Ciudadana informó que el viernes 12 habrá ráfagas superiores a 90 km/h en Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, difundió la zona de cobertura del alerta amarilla por vientos emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para la mañana y la tarde del viernes 12 de diciembre.

 

El aviso alcanza a las regiones de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer, donde se prevén vientos del sector oeste con intensidades que oscilarán entre los 50 y 70 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

 

Las autoridades recomiendan extremar precauciones y ante cualquier consulta comunicarse con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente entre un camión y un auto en Av. Alvear y Fontana generó demoras en el tránsito
2
 Barrio 28 de Junio: atención odontológica y oftalmológica gratuita
3
 Preocupación en la región: excluyen al aeropuerto de Esquel del plan de inversiones
4
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
5
 Dejó un sitio para adultos porque no ganaba bien y volvió al delivery: en el primer pedido se le cayó la comida
1
 La silla no es un límite
2
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
3
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
4
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
5
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -