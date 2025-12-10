18°
Esquel, Argentina
Miércoles 10 de Diciembre de 2025
10 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Durante 2025 en Esquel, hubo más de una denuncia por día por casos de violencia de género

El "Informe de Gestión 2025" de la Agencia de Violencia de Género y Delitos Sexuales ofrece nuevos datos para comprender la magnitud y las dinámicas que definen la violencia de género en la circunscripción Esquel.
El "Informe de Gestión 2025" de la Agencia de Violencia de Género y Delitos Sexuales ofrece nuevos datos para comprender la magnitud y las dinámicas que definen la violencia de género en la circunscripción Esquel.

 

Más de una denuncia por día

 

Al analizar los registros de la Fiscalía, el volumen de trabajo se vuelve evidente. Entre enero y noviembre de 2025, se registraron un total de 385 denuncias por violencia de género. Si traducimos esta cifra a un promedio, el resultado es contundente: se inicia más de una causa por día.

 

Este dato pone de manifiesto la constante demanda de intervención y también que cada vez más mujeres deciden poner freno a las situaciones de violencia. Desde una perspectiva operativa, este ritmo incesante impone una presión inmensa y sostenida sobre el personal y los recursos de la agencia, lo que subraya la necesidad de un apoyo institucional constante.

 

Pico de denuncias en otoño

 

La distribución de las denuncias a lo largo del año no es uniforme. Los datos muestran un aumento significativo durante los meses de otoño, con 46 denuncias en marzo y un pico de 56 en abril. Estas cifras son considerablemente más altas que el promedio del resto de los meses.

 

Aunque no es posible determinar las causas exactas de esta estacionalidad solo con estos datos, este "pico de otoño" sugiere que ciertos patrones sociales o contextuales podrían influir en la dinámica de la violencia. Esta previsibilidad estacional permite una planificación estratégica, como programar las licencias del personal fuera de estos meses críticos y garantizar que los servicios de apoyo a las víctimas dispongan de todos los recursos necesarios durante marzo y abril.

 

Las condenas

 

Durante el período analizado, se lograron 6 condenas en juicios orales y públicos, tres en juicios unipersonales y tres en juicios por jurados y 27 juicios abreviados, acuerdos realizados cuando ha concluido la investigación y está próxima la etapa de juicio, en los que el acusado admite la culpabilidad, acepta la condena y la sentencia queda firme.

 

La gran mayoría de los casos siguen otros caminos procesales que son igualmente importantes.  

 

La importancia de las salidas alternativas

 

Las salidas alternativas, constituyen otra parte importante del trabajo de resolución de la agencia. Cuando están dadas las condiciones, se realizan suspensiones de juicio a prueba. En este período sumaron 34. Consisten en que el proceso se detiene bajo condiciones que el imputado debe cumplir, si no lo hiciera se retoma el proceso penal para llevarlo a juicio.

 

Contravenciones también

 

El equipo de género tramitó 65 contravenciones que implicaban violencia de género.

 

Un dato contundente: La tasa de absoluciones es mínima

 

En el extremo opuesto de las condenas se encuentran las absoluciones, es decir, cuando un juicio concluye que el acusado es declarado no culpable. Según el informe, en todo el período solo hubo 2 absoluciones. Esto significa que el 95% de los juicios llevados a término resultaron en una condena.

 

De un gran volumen de denuncias diarias, la agencia canaliza la inmensa mayoría de los casos hacia resoluciones alternativas eficientes. Esto reserva el proceso de juicio oral, que consume muchos recursos, para un pequeño número de casos rigurosamente seleccionados, lo que explica la bajísima tasa de absoluciones.

 

SL

 

