16 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Nación habilita la licitación y se encamina la obra del aeropuerto de Esquel

El gobernador se reunió en Buenos Aires con autoridades del ORSNA para destrabar una obra frenada por Nación. El proyecto incluye nueva torre de control, área de parking y mejoras integrales que fortalecerán la conectividad aérea regional.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, destrabó la obra de renovación y remodelación del aeropuerto de Esquel, un proyecto que permanecía suspendido desde la anterior gestión nacional, con un avance registrado del 18 por ciento, y que actualmente permanecía parado por decisión del área de Infraestructura de Nación.

 

En tal sentido, el mandatario participó de una reunión con el presidente y la vicepresidenta del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal y Noelia Ruiz, en las oficinas de la entidad, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; acompañado por el ministro de Turismo de Chubut, Diego Lapenna; y el ex concejal de la región cordillerana, Sergio Sepiurka.

 

De este modo, el ORSNA confirmó que esta semana habilitará a Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) para que, antes de fin de año, realice la licitación para el reinicio de la obra.

 

Turismo y desarrollo en toda la región

 

Al respecto, Torres sostuvo que "después de años de demoras, vamos a avanzar con la modernización de una terminal aérea que significa mucho no solo para la ciudad de Esquel, sino también para la región" y destacó que la obra de remodelación de la terminal aérea "es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de la provincia, por eso vamos a continuar fortaleciendo la actividad turística, con más conectividad e infraestructura".

 

Demoras históricas y reactivación

 

Por su parte, el ex concejal Sergio Sepiurka, uno de los impulsores del reinicio de la obra junto a la actual gestión, recordó las dilaciones que sufrió el proyecto y advirtió que, en gobiernos anteriores, "la incomodidad de los pasajeros había alcanzado un punto límite ante tantos anuncios incumplidos", a la vez que calificó como "inadmisible la falta de condiciones de seguridad, que en el contexto del complejo clima patagónico caracterizó a la operación de embarque y desembarque".

 

Asimismo, destacó las gestiones llevadas a cabo por el Gobernador "para la reactivación y esperada concreción finalización de la obra ejecutada hasta el momento, cuyo avance actual es cercano al 20%".

 

Mejoras en la conectividad

 

La obra del aeropuerto de Esquel, un proyecto crucial para la conectividad patagónica, atravesó un largo proceso de demoras y redefiniciones desde 2019, y a partir de gestiones llevadas a cabo por el gobernador Ignacio "Nacho" Torres ante el Gobierno nacional, finalmente será reactivada.

 

El proyecto incluye la construcción de una nueva torre de control -manteniendo el esquema del proyecto original- para asegurar su funcionalidad y cumplir con las regulaciones existentes, dotando a la provincia y a la región de una mayor conectividad aérea, en virtud de una localidad que se ubica entre los principales destinos turísticos a nivel nacional.

 

Se trata de una obra cuyo costo asciende a poco más de 30 millones de dólares para la modernización de la terminal aérea, y cuya primera etapa comprenderá la construcción del área de parking, para luego avanzar con la obra de la aeroestación y, finalmente, la nueva torre de control.

 

 

R.G.

 

