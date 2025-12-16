Nación habilita la licitación y se encamina la obra del aeropuerto de Esquel

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, destrabó la obra de renovación y remodelación del aeropuerto de Esquel, un proyecto que permanecía suspendido desde la anterior gestión nacional, con un avance registrado del 18 por ciento, y que actualmente permanecía parado por decisión del área de Infraestructura de Nación.

En tal sentido, el mandatario participó de una reunión con el presidente y la vicepresidenta del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal y Noelia Ruiz, en las oficinas de la entidad, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; acompañado por el ministro de Turismo de Chubut, Diego Lapenna; y el ex concejal de la región cordillerana, Sergio Sepiurka.

De este modo, el ORSNA confirmó que esta semana habilitará a Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) para que, antes de fin de año, realice la licitación para el reinicio de la obra.

Turismo y desarrollo en toda la región

Al respecto, Torres sostuvo que "después de años de demoras, vamos a avanzar con la modernización de una terminal aérea que significa mucho no solo para la ciudad de Esquel, sino también para la región" y destacó que la obra de remodelación de la terminal aérea "es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de la provincia, por eso vamos a continuar fortaleciendo la actividad turística, con más conectividad e infraestructura".

Demoras históricas y reactivación

Por su parte, el ex concejal Sergio Sepiurka, uno de los impulsores del reinicio de la obra junto a la actual gestión, recordó las dilaciones que sufrió el proyecto y advirtió que, en gobiernos anteriores, "la incomodidad de los pasajeros había alcanzado un punto límite ante tantos anuncios incumplidos", a la vez que calificó como "inadmisible la falta de condiciones de seguridad, que en el contexto del complejo clima patagónico caracterizó a la operación de embarque y desembarque".

Asimismo, destacó las gestiones llevadas a cabo por el Gobernador "para la reactivación y esperada concreción finalización de la obra ejecutada hasta el momento, cuyo avance actual es cercano al 20%".

Mejoras en la conectividad

La obra del aeropuerto de Esquel, un proyecto crucial para la conectividad patagónica, atravesó un largo proceso de demoras y redefiniciones desde 2019, y a partir de gestiones llevadas a cabo por el gobernador Ignacio "Nacho" Torres ante el Gobierno nacional, finalmente será reactivada.

El proyecto incluye la construcción de una nueva torre de control -manteniendo el esquema del proyecto original- para asegurar su funcionalidad y cumplir con las regulaciones existentes, dotando a la provincia y a la región de una mayor conectividad aérea, en virtud de una localidad que se ubica entre los principales destinos turísticos a nivel nacional.

Se trata de una obra cuyo costo asciende a poco más de 30 millones de dólares para la modernización de la terminal aérea, y cuya primera etapa comprenderá la construcción del área de parking, para luego avanzar con la obra de la aeroestación y, finalmente, la nueva torre de control.

R.G.