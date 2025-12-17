Por mirarle “algunas partes del cuerpo” el marido de Maru Botana debe pagarle 50 millones a una empleada

Un programa periodístico fue contundente con la información revelando que el marido de Maru Botana, Bernardo Solá, recibió una denuncia de una empleada de un local del que es propietario. "Hace un tiempo nos escribió una chica que se sentía hostigada por el marido de Maru. Quería dar una nota pero llegaron a un acuerdo judicial y por eso no se hizo", contó el periodista Ángel de Brito en su programa.

Según detalló De Brito, la denuncia hecha por una ex empleada que trabajaba en el local de la calle Echeverría demandó a la pareja por deudas salariales, y particularmente contra el esposo por acoso y hostigamiento laboral. Dicha presentación en la justicia se radicó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia n° 47.

Luego, el conductor leyó el documento: “El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse, llegar al trabajo más desprolija”.

"Ante esta denuncia los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional, se solicitó la homologación y dieron el pago a un monto embargado y solicitaron el levantamiento del embargo", dijo De Brito alegando a su vez que no se trató de un acoso sexual. “La actora reajusta el monto de su demanda incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos”, sumó a la información.

Ángel contó que el 9 de diciembre pagaron 22 millones de pesos y que el resto se abonará en cuotas: la primera de 11 mil dólares y luego de dos mil dólares mensuales hasta saldar la deuda.