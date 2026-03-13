Netflix prepara el regreso de Las Guerreras K-Pop

La plataforma de streaming Netflix confirmó que está en desarrollo “Las Guerreras K-Pop 2”, la continuación de la película animada estrenada en 2025 que rápidamente se convirtió en uno de los éxitos del catálogo.

El anuncio llega después de meses de especulaciones y pedidos de los fans en redes sociales, donde el film se transformó en un fenómeno global gracias a su combinación de música, acción y estética inspirada en el universo del k-pop.

El proyecto ya recibió luz verde para su producción y volverá a contar con la participación de los directores Chris Appelhans y Maggie Kang. Además, el estudio Sony Pictures Animation continuará involucrado en el desarrollo, tal como ocurrió con la primera película.

Una historia que mezcla música, acción y fantasía

La historia original sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres estrellas del k-pop que llevan una doble vida. Cuando no están sobre el escenario actuando frente a miles de fans, utilizan habilidades especiales para proteger al mundo de amenazas sobrenaturales.

Esta mezcla de cultura pop coreana, acción fantástica y animación dinámica fue una de las claves del éxito de la película, que logró conectar con audiencias de distintas edades en varios países.

Según explicó Bela Bajaria, directora de contenidos de Netflix, la producción logró algo poco común dentro del streaming. “La película creó un fandom global que superó barreras de idioma y generaciones”, señaló.

Un universo que seguirá creciendo

Para la directora Maggie Kang, el éxito del film también refleja el interés por historias inspiradas en la cultura coreana.

La realizadora remarcó que la película permitió contar una historia centrada en personajes y estética del k-pop, mientras que Chris Appelhans adelantó que la secuela buscará profundizar en los personajes y ampliar el universo narrativo.

La nueva entrega explorará más elementos de la historia, combinando nuevamente música, animación y narrativa fantástica, una fórmula que fue determinante en la popularidad del primer film.

Cuándo podría estrenarse Las Guerreras K-Pop 2

Aunque el proyecto ya fue confirmado, las producciones animadas suelen requerir varios años de desarrollo, por lo que todavía no hay una fecha oficial de estreno.

Mientras tanto, el anuncio marca el inicio de una nueva etapa para la franquicia, que nació como una película independiente y ahora apunta a consolidarse como una saga dentro del catálogo de Netflix.