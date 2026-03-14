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14 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Llega a Esquel la comedia musical "Casi hermanas"

Desde Bariloche, la desopilante obra se presentará en el Auditorio Municipal.
Por Redacción Red43

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Un convento a punto de cerrar, un coro sin esperanzas, tres monjas y una novicia abandonadas, no saben lo que les espera cuando la vida decida encontrarlas con Valentina, Mocatriz de la Patagonia.

 

Casi Hermanas es una comedia musical llena de humor, música y situaciones tan absurdas como reconocibles de origen barilochense.

 

Entre canciones pegadizas, con diálogos filosos y momentos de pura risa, ideal para quienes buscan una noche de teatro divertida.

 

La obra llega a Esquel luego de sus funciones en Bariloche, Dina Huapi y Las Grutas, este domingo 22 de marzo a las 19 horas en el Auditorio Municipal de Esquel.

 

Dirigida por Julián Guajardo, actor nacional y profesor de nivel medio y superior en Teatro recibido en la Universidad de Rio Negro, con una formación de 9 años en la comedia musical y formando artistas desde los 3 años en adelante, bajo la marca registrada Jullywood Studio que esta cumpliendo 10 años. Durante ese recorrido Realizó adaptaciones de diferentes musicales y comedias musicales de autoría propia estrenados en Bariloche y Dina Huapi para grandes y chicos como: Abracowood, Frozen, La Luz, Wicked, Erotik, The Rocky, Chicago, entre otros.

 


Podes conseguir tu entrada en la boletería del teatro o de forma virtual https://www.masentrada.app/events/casi-hermanas-el-musical

 


Valor de entrada en boletería: PROMO de 2x$28.000. Formas de pago Efectivo/Transferencia 

 

SL

 

 

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