Dos nuevas especies de hongos endémicos fueron descubiertos por una becaria local

La gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia, acompaña y celebra la reciente publicación de un trabajo científico que describe dos nuevas especies de hongos del género Cyttaria, realizado por la ingeniera Yamila Arias, becaria cofinanciada entre el CONICET y el Gobierno del Chubut.

El artículo fue publicado en la revista internacional Mycological Progress, perteneciente a la editorial Springer Nature e indexada en el primer cuartil (Q1), lo que da cuenta de la relevancia y el impacto del estudio a nivel científico internacional.

La investigación presenta un análisis filogenético y una revisión taxonómica del género Cyttaria (Ascomycota, Helotiales), con la descripción de dos nuevas especies identificadas en bosques andino- patagónicos de Argentina.

El trabajo se desprende de la tesis doctoral de Arias y cuenta con primera autoría compartida con la doctora Gabriela González, en el marco de una investigación desarrollada por un equipo de micólogos y micólogas con amplia trayectoria en el estudio de hongos. Los muestreos de campo se realizaron en bosques de Nothofagus de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.

Durante las primeras campañas de campo, realizadas en 2022, el equipo detectó diferencias morfológicas y ecológicas en ejemplares que hasta ese momento eran considerados una misma especie. Estas observaciones despertaron nuevos interrogantes y motivaron una revisión exhaustiva del género, combinando trabajo de campo con análisis de laboratorio.

A partir de estudios morfológicos, taxonómicos y moleculares, fue posible identificar y describir dos nuevas especies: Cyttaria gamundiae y Cyttaria pumilionis. Ambas fueron encontradas parasitando ramas de Nothofagus pumilio y presentan similitudes con especies previamente descriptas, aunque con diferencias consistentes que permitieron su reconocimiento como especies distintas.

La caracterización morfológica se realizó mediante técnicas de microscopía, mientras que la identificación genética se basó en el análisis de tres regiones génicas (nucSSU, nucLSU y TEF1). Los análisis filogenéticos confirmaron la divergencia genética observada y permitieron establecer relaciones evolutivas entre las distintas especies del género.

El estudio amplía el conocimiento sobre la diversidad del género Cyttaria en la Patagonia y pone en evidencia la existencia de especies pseudocrípticas. Se trata de organismos endémicos de la región, sin registros en otras partes del mundo, lo que resalta el valor biológico de los bosques andino-patagónicos y la importancia de su conservación.

Finalmente, la investigación recupera y pone en diálogo saberes científicos e históricos, al mencionar que pueblos originarios como los yaganes ya distinguían especies de Cyttaria según el hospedador en el que crecían. En este marco, una de las nuevas especies, Cyttaria gamundiae, fue nombrada en homenaje a la doctora Irma Gamundi, en reconocimiento a sus valiosos aportes al estudio de los ascomicetes y de este género en particular.

