El Consejo Municipal de Prevención de Adicciones cierra un año de consolidación y acciones concretas

El Consejo Municipal de Prevención y Asistencia a las Adicciones concluye un ciclo de intensa actividad que marcó un hito en la política pública local. Bajo la dirección de Noelia Torres, directora municipal de Fortalecimiento Institucional de Esquel de la Secretaría de Desarrollo Humano Salud y Habitat, el organismo logró este año transformar la planificación teórica en acciones directas que alcanzaron a diversos sectores de la comunidad de Esquel.

Un primer trimestre de acción directa

La problemática del consumo de sustancias es compleja y diversa, lo que llevó al Consejo a establecer prioridades claras desde el inicio del ciclo. El eje central fue la seguridad vial bajo la consigna “Si salís, queremos que vuelvas”. Esta campaña no fue un esfuerzo aislado, sino el resultado de una red de trabajo que incluyó a las direcciones de Educación, Turismo y Tránsito.

Uno de los puntos más destacados fue el rol activo de la juventud. Noelia Torres subrayó la importancia de este enfoque: “Tuvimos una muy linda recepción del Centro de Estudiantes del Colegio 713. Los jóvenes no solamente fueron los destinatarios de este mensaje, sino que también fueron sus protagonistas y sus difusores”. Los estudiantes realizaron una producción audiovisual que retrata el impacto de los siniestros viales y participaron activamente en la entrega de materiales de concientización en puntos estratégicos de la ciudad.

Tecnología al servicio de la conciencia

La incorporación de herramientas innovadoras fue otro pilar de la gestión. María Inés Docena, coordinadora del Centro Integral de Tratamiento (CID), detalló la adquisición de lentes especiales que simulan la distorsión sensorial provocada por el alcohol y otras sustancias.

“La idea de esos lentes es poderlos utilizar como un disparador para generar algo más de conciencia en relación a nuestro propio cuidado y al del otro”, explicó Docena. Estos dispositivos permiten que las personas experimenten, de forma segura pero realista, los riesgos de la pérdida de reflejos y la alteración de la percepción, fortaleciendo el mensaje de "alcohol cero" al conducir.

Hacia un 2026 con nuevas prioridades

Desde el ámbito académico, Carlos Baroli, representante de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB, destacó que el Consejo ha logrado romper el prejuicio de que estos espacios no realizan acciones concretas. “Estamos haciendo un despliegue de elementos físicos que dan cuenta del trabajo: las bolsitas, los anteojos, el banner y un logo generado interinstitucionalmente”, señaló, agradeciendo también al diseñador Juan Manuel Salas por su aporte a la identidad del organismo.

De cara al próximo año, el Consejo ya proyecta ampliar su alcance hacia problemáticas emergentes que preocupan a la sociedad, los vapeadores y cigarrillos electrónicos, un fenómeno que, aunque parece inocuo, requiere una intervención institucional urgente porque conllevan severas consecuencias para la salud. Y la otra problemática es la ludopatía online. El juego en línea, especialmente en adolescentes, será otro eje central de trabajo.

Baroli enfatizó que la lógica para el 2026 seguirá siendo la articulación intergeneracional: “No es una tarea de los viejos para los jóvenes, sino de toda la sociedad en su conjunto. No vemos a los jóvenes como víctimas, sino como protagonistas de las soluciones para que todos estemos mejor”.

Finalmente, el Consejo recordó que su cuenta de Instagram (que se busca como "Consejo de Prevención de Adicciones") es un canal abierto para que los vecinos consulten la agenda, sigan los proyectos y se sumen a esta iniciativa que busca consolidar una comunidad más saludable e informada.

E.B.W.