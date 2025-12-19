“No hace falta generar temor en la comunidad hablando de impuestazos”

Durante la sesión ordinaria de este viernes en el Concejo Deliberante de Esquel, el concejal de Juntos por el Cambio, Rafael Crea del Blanco, hizo uso de su hora de preferencia.

Al inicio de su exposición, afirmó: “Seguimos escuchando muchas falacias, muchas mentiras de la oposición”. En ese sentido, sostuvo: “Si hay alguien que ajustó fue el gobierno de Alberto, de Cristina y de Massa”. Y agregó: “Si hay alguien que dejó pobreza y desocupación fue el gobierno de Alberto y de Cristina, alrededor del 60% de pobreza infantil”.

Crea del Blanco también se refirió a la audiencia realizada el día anterior vinculada a la cooperativa y aseguró que el ajuste continúa recayendo sobre los vecinos. “El consejo de administración sigue trasladando el aumento al pueblo de Esquel”, afirmó, y remarcó: “Siempre el que va a pagar el ajuste va a ser el pueblo de Esquel, los trabajadores y los comerciantes que mes a mes pagan sus facturas con aumentos”.

Además, agradeció el trabajo realizado durante el tratamiento del presupuesto y la tarifaria. “Hemos tenido un buen tratamiento de los proyectos”, señaló, destacando la presencia de secretarios y funcionarios municipales para explicar las propuestas para el año 2026. Al mismo tiempo, aclaró que el intendente no asistió “porque los bloques de la minoría no han firmado el despacho para que concurra a la Comisión de Hacienda”.

El concejal apeló a conceptos del sociólogo alemán Max Weber para fundamentar su postura: “Todo político tiene este conflicto: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Entonces, un político debe tener un equilibrio entre estas dos convicciones". Crea del Blanco vinculó esa idea a la votación del presupuesto y la ordenanza tarifaria: “Si yo actuara con la ética de la convicción vendría acá y hubiese hecho cambios en la ordenanza tarifaria, hubiésemos bajado impuestos, hubiésemos eliminado impuestos, pero también tenemos que actuar y legislar con la ética de la responsabilidad porque tenemos una municipalidad que sostener".

En ese marco, detalló los cambios impulsados por su bloque en comisión: “Hemos reducido la cantidad de módulos que se cobran en el impuesto inmobiliario, en el inmobiliario rural y en la tasa de recolección”, enumeró, y agregó que se mantuvieron otros “para tener una ordenanza tarifaria razonable y que la municipalidad pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones de manera eficiente”.

Finalmente, Crea del Blanco afirmó: “No hace falta generar temor en la comunidad hablando de impuestazos”. Para cerrar, destacó la austeridad del cuerpo legislativo local: “Es el Concejo Deliberante más austero, con los sueldos más bajos, sin viáticos ni asesores, y eso tiene que ser un orgullo para todos los esquelenses”.

R.G.