Viernes 19 de Diciembre de 2025
19 de Diciembre de 2025
pais |
Por Redacción Red43

Se le atragantó la pizza: estaba comiendo con otro, llegó el novio y destrozó el local

Debió intervenir la policía para detener al hombre con un ataque de ira. Rompió vajillas, vidrios y parte del mobiliario del local. También agredió al acompañante.
Por Redacción Red43

El episodio ocurrió en un local ubicado en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Involucró a dos hombres de 33 y 39 años y motivó la intervención de la policía local.

 

Una cena en la pizzería “Yotuel”, ubicada en la calle Belgrano al 2100, terminó en un escándalo de violencia y destrozos cuando un hombre de 39 años descubrió a su pareja con otro individuo. El incidente derivó en una intensa confrontación física que sorprendió tanto a los empleados como a los clientes presentes.
Según se supo, la pelea se inició sin mediar palabra cuando el agresor ingresó al comercio y vio a la mujer compartiendo una cerveza con un joven de 33 años.
El enfrentamiento escaló rápidamente, provocando daños materiales en el establecimiento. El forcejeo resultó en la rotura de vajilla, vidrios y parte del mobiliario del local.

 

Personal de la Subcomisaría Casino acudió al lugar y procedió a la detención del hombre de 33 años, mientras que el otro involucrado recuperó la libertad poco después.
Salud de los involucrados: A pesar de la intensidad de los golpes, trascendió que ninguno de los protagonistas sufrió heridas de gravedad. La causa judicial fue caratulada como “Daños” y quedó bajo la investigación de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro.

 

 

 

 

 

