Se le atragantó la pizza: estaba comiendo con otro, llegó el novio y destrozó el local

El episodio ocurrió en un local ubicado en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Involucró a dos hombres de 33 y 39 años y motivó la intervención de la policía local.

Una cena en la pizzería “Yotuel”, ubicada en la calle Belgrano al 2100, terminó en un escándalo de violencia y destrozos cuando un hombre de 39 años descubrió a su pareja con otro individuo. El incidente derivó en una intensa confrontación física que sorprendió tanto a los empleados como a los clientes presentes.

Según se supo, la pelea se inició sin mediar palabra cuando el agresor ingresó al comercio y vio a la mujer compartiendo una cerveza con un joven de 33 años.

El enfrentamiento escaló rápidamente, provocando daños materiales en el establecimiento. El forcejeo resultó en la rotura de vajilla, vidrios y parte del mobiliario del local.

Personal de la Subcomisaría Casino acudió al lugar y procedió a la detención del hombre de 33 años, mientras que el otro involucrado recuperó la libertad poco después.

Salud de los involucrados: A pesar de la intensidad de los golpes, trascendió que ninguno de los protagonistas sufrió heridas de gravedad. La causa judicial fue caratulada como “Daños” y quedó bajo la investigación de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro.