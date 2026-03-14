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Por Redacción Red43

“Víctima del amor” y narcotraficante: la reina de belleza a la que nadie le creyó y pasará 7 años presa

Se trata de Martina Oliva, ex miss Orán que fue detenida en el norte del país. En el juicio la defensa dijo que estaba enamorada de un narco y por eso cometió el delito. Transportaba 15 kilos de droga.
Por Redacción Red43

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Un Tribunal consideró probada la participación de Martina Oliva en el transporte de 15 kilos de marihuana. Durante el juicio, su defensa sostuvo que la joven había sido “víctima del amor”. Pero la jueza María Alejandra Cataldi replicó que ese argumento era propio de una novela que “desconocía el empoderamiento” que las mujeres han ganado en el último tiempo. Finalmente, el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N°1 de Salta condenó a la ex Miss Orán Martina Oliva a siete años de prisión. La ex reina de la belleza pasará un largo tiempo entre rejas.

 

Las juezas Cataldi, Gabriela Catalano y Marta Snopek consideraron probada su participación en el transporte de 15 kilos de marihuana. Su pareja, el comerciante Joaquín Tolaba, fue condenado a diez años de cárcel.

 

Oliva continuará detenida bajo el beneficio del arresto domiciliario hasta que la sentencia esté firme. El tribunal ordenó el decomiso de la camioneta Toyota Hilux utilizada para el transporte de la marihuana secuestrada en febrero del año pasado.

 

“Durante el juicio, el fiscal Villalba respondió a la alusión hecha por la defensa en cuanto a que Oliva fue víctima del ‘amor’ que tenía por Tolaba y aseguró que eso no la eximía de su responsabilidad, ya que eran ‘socios en el negocio’. En la misma línea, la jueza Cataldi, en el adelanto de los fundamentos de la sentencia, coincidió: ‘El amor es un sentimiento y aquí no estamos juzgando eso, aquí se juzgan hechos’”, informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación.

 

 

 

 

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