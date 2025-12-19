El barrio 28 de Junio pidió mayor participación vecinal y obras públicas sostenidas en Esquel

Durante la sesión del Concejo Deliberante de Esquel, Gastón Escobar, presidente del barrio 28 de Junio, hizo uso de la Banca del Vecino para pedir por la participación de las Juntas Vecinales en el tratamiento del presupuesto 2026.

En primera instancia, Escobar agradeció el espacio institucional y remarcó su valor democrático. “La Banca del Vecino no es solo una formalidad institucional, sino una herramienta fundamental para acercar la voz de los vecinos y de los barrios en el lugar donde relativamente se toman decisiones”, expresó.

El referente barrial explicó que la presentación tuvo dos objetivos centrales. “Venimos hoy por dos motivos: presentar un proyecto de ordenanza que busca fortalecer la participación real de las juntas vecinales en la elaboración del presupuesto municipal y poner las principales demandas de nuestro barrio en materia de obra pública en la agenda local”, señaló.

Escobar recordó que el barrio 28 de Junio cumplirá 45 años en 2026 y afirmó que ese recorrido estuvo marcado por el esfuerzo comunitario, pero también por la falta de respuestas: "Son 45 años de construcción comunitaria, 45 años de esfuerzo, 45 años también de postergación, hay que decirlo con claridad".

En relación al proyecto de ordenanza, explicó que se apoya en la normativa vigente, pero busca profundizarla. “Participar no puede ser solamente que nos informen, sino también incidir en la realidad efectiva”, afirmó. En ese sentido, detalló que la propuesta incluye la convocatoria de las juntas vecinales al tratamiento del presupuesto, el acceso al proyecto presupuestario y la asignación del 5% anual para obras y servicios definidos por cada barrio.

Por otro lado, Escobar enumeró las principales demandas del barrio 28 de Junio, entre ellas el mal estado de las calles, la necesidad de pavimentación o adoquinado, la recuperación de plazas y playones, y una mayor iluminación.

Finalmente, reclamó que la obra pública en los barrios sea una política sostenida y planificada. “No como promesa de campaña, no como respuesta a una urgencia, sino como una política planificada, con participación vecinal, con un presupuesto asignado y con continuidad en el tiempo”, sostuvo. Para cerrar, afirmó: “Las juntas vecinales no somos un obstáculo, somos organizaciones con legitimidad territorial. Fortalecer la participación vecinal es fortalecer la democracia local".

R.G.