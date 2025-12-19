Salud: Chubut fortalece su agenda de trasplantes y digitalización sanitaria

La Secretaría de Salud de la Provincia participó en el cierre anual del Consejo Federal de Salud realizado en el Instituto ANLIS Malbrán, donde se analizaron los resultados de las políticas prioritarias de 2025 y se establecieron los ejes de trabajo para el próximo año. Durante la asamblea se abordaron temas críticos como el Plan Nacional de Calidad, las estrategias de vacunación y el uso de nuevas tecnologías para optimizar la atención en el sistema público.

En materia de procuración, Chubut consolidó su red sanitaria con un total de 35 procesos de donación de órganos y tejidos alcanzados durante el ciclo actual. Esta labor conjunta entre los equipos locales y el INCUCAI permitió que 56 pacientes de la provincia accedieran a trasplantes en diversas localidades, desde Comodoro Rivadavia hasta El Maitén. Como complemento a estas acciones, se habilitaron consultorios especializados en enfermedad renal crónica avanzada en los hospitales de Puerto Madryn y Esquel para mejorar el seguimiento de los pacientes en riesgo.

La gestión sanitaria también sumó nuevas herramientas operativas mediante la firma de acuerdos estratégicos. Por un lado, la provincia accedió a un fondo de la Organización Panamericana de la Salud que facilita la compra de medicamentos e insumos a valores competitivos para optimizar el presupuesto sanitario. Por otro lado, Chubut fue seleccionada para iniciar la prueba piloto de la aplicación "Visitar", un desarrollo digital que reemplazará las planillas físicas de los trabajadores comunitarios y permitirá una gestión de datos más ágil en el territorio.

Finalmente, el encuentro sirvió para ratificar la vigencia del Plan de Calidad 2025/2027, que busca elevar los estándares de seguridad del paciente en todos los establecimientos provinciales. Este esquema de trabajo se enfoca en la mejora continua y el monitoreo constante, cumpliendo con la normativa vigente y fortaleciendo la formación del personal sanitario para garantizar una atención más segura y eficiente.

