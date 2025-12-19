Actualización de tarifas en taxis y remises

El Concejo Deliberante de Esquel aprobó este viernes una actualización en las tarifas de transporte. Para los taxis, la bajada de bandera diurna sube a 2.050 pesos con una ficha de 200 pesos, mientras que en horario nocturno los valores ascienden a 2.600 y 260 pesos respectivamente. Se mantienen tarifas sociales para los parajes, con viajes a Río Percy y Nahuel Pan que oscilan entre los 15.500 y 18.900 pesos según el horario.

En cuanto a los remises, se fijaron precios de 19.000 pesos para las escuelas de los parajes y de 36.900 pesos para los traslados al Aeropuerto y La Hoya. Los viajes no especificados serán pactados libremente, con un valor de referencia de 1.700 pesos por kilómetro excedente. En ambos servicios, cualquier diferencia de cambio menor a 100 pesos deberá resolverse siempre a favor del pasajero.

E.B.W.