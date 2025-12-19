16°
14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 19 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43HCDaumento
19 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Actualización de tarifas en taxis y remises

El Concejo Deliberante aprobó los nuevos valores para el transporte local, incluyendo tarifas sociales a los parajes y precios fijos al Aeropuerto y La Hoya.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Concejo Deliberante de Esquel aprobó este viernes una actualización en las tarifas de transporte. Para los taxis, la bajada de bandera diurna sube a 2.050 pesos con una ficha de 200 pesos, mientras que en horario nocturno los valores ascienden a 2.600 y 260 pesos respectivamente. Se mantienen tarifas sociales para los parajes, con viajes a Río Percy y Nahuel Pan que oscilan entre los 15.500 y 18.900 pesos según el horario.

 

En cuanto a los remises, se fijaron precios de 19.000 pesos para las escuelas de los parajes y de 36.900 pesos para los traslados al Aeropuerto y La Hoya. Los viajes no especificados serán pactados libremente, con un valor de referencia de 1.700 pesos por kilómetro excedente. En ambos servicios, cualquier diferencia de cambio menor a 100 pesos deberá resolverse siempre a favor del pasajero.

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trabajadores de parilla "La Montaña" sorprendieron a su empleador con espíritu navideño
2
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
3
 Se registró un despiste vehicular durante la madrugada
4
 Se le atragantó la pizza: estaba comiendo con otro, llegó el novio y destrozó el local
5
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
1
 Las épocas doradas del cine en Esquel
2
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
3
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
4
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
5
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -